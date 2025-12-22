成長，不必為討好世界而磨掉棱角，合則來不合則輕輕放下｜周靈山《只在你心頭》

「想日子好過，就要學做人。」這句話，你們聽多了。

我也聽過，也真的認真做過。對能力不足者，我包容；對方錯，我閉嘴，幫他做完手尾，功勞他領；對方認叻，我順勢讚賞。聽說「別人會看到自己實力」，於是我自己鏟泥埋了自己的靈魂。結果呢？身邊的人確實對我說：「你變了，比以前好相處多了。」

效果雖好，但我並不快樂。朋友發來一張WhatsApp sticker：與其委屈自己，不如給別人壓力。笑歸笑，當下我懷疑，怎麼學做人等於內耗？而做自己就是任性又會得罪人？那我要選得罪自己，還是得罪人？

由於我的個性大大咧咧，被得罪時會很可怕，所以連我也不敢再得罪自己。但同時，我也認同學做人是必須的。於是，我想出了第三個方法：減少跟追求「假」的玻璃心來往，反正他們沒什麼讓我學習，太容易被得罪的也不是我杯茶。

別人說這樣太有性格，我反而想問：如果「學做人」的意思是失去自己，那麼我得到了全世界的好評，又還剩下甚麼？日子到最後會教你：真正的成長，不是在棱角與圓滑之間二選一，而是找到一個讓自己能呼吸的姿勢。不刻意討好，但也不隨便刺人；能堅持對的事，也能在適當時候安靜。

學做人，其實是學「做自己」的延伸。真正的成熟，是懂得分辨哪些關係值得調整語氣、哪些場合可以坦率直言。不必為了討好全世界而磨掉所有棱角，只需在重要的人與事面前，保持一份柔軟與清醒。其餘的，合則來，不合則輕輕放下。這樣的日子，才會真正好過：因為你既沒有辜負別人，更沒有背叛自己。

