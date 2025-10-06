成龍「嘴對嘴親王力宏」畫面曝光！網友挖出：不是第一次 親密師生情掀熱議

影壇巨星成龍昨日現身王力宏深圳演唱會，兩人在合唱後竟在舞台上嘴對嘴親吻，相差22歲的「忘年之交」再度展現超乎尋常的友情，震撼畫面立即在網路引發熱議。

成龍作為驚喜嘉賓登場，與王力宏合唱《需要人陪》和《朋友》兩首經典歌曲。表演結束後，兩人先深情擁抱，隨後成龍嘟起嘴巴，王力宏也湊上前，當眾上演嘴對嘴親吻。多角度影片在網路瘋傳，證實兩人確實嘴唇相觸，全場瞬間爆出驚呼聲。

這並非兩人首次在公開場合親吻。他們自2009年合作電影《大兵小將》結緣，成龍在片中飾演王力宏的父親，戲外也建立深厚情誼。過去在2012年香港演唱會和2018年上海演唱會上，都曾有過類似親密互動。成龍曾公開稱讚王力宏「長得帥又能創作，世間難得」，甚至表示「他是我理想中的兒子」。

王力宏稱成龍是「一輩子的恩師」。（圖片來源：微博 王力宏）

演唱會後，王力宏在微博發文感謝成龍：「很榮幸有大哥成龍的陪伴，讓《需要人陪》不再孤單，讓《朋友》徹底走心！謝謝大哥，我一輩子的恩師。」成龍也回應：「認識力宏幾十年，看到他一路成長，今天在舞台上光芒四射，真的為他開心。」

然而親吻畫面在網路引發兩極反應，有網友直呼「還以為是AI合成」、「我的媽呀」，也有人表示「就算親生父親也不能這麼親」。部分粉絲則認為這展現了兩人真摯友情，證明他們關係「真的很鐵」。

成龍近期頻頻成為話題人物，先是因在澳門晚會觸碰容祖兒背部引發討論，如今又因演唱會親吻舉動再度掀起熱議，展現他始終如一的豪放作風。

