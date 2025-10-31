我也曾經如此不安｜周靈山

安心是怎樣的感覺？AI說：肌肉放鬆、呼吸深長、內心平靜、放下戒心、自我接納、穩定踏實、活在當下。

讀到這段描述，我才驚覺，原來自己曾經如此不安。

童年時被打罵，身體早已習慣繃緊；年輕時惶恐不安，呼吸總是急速紊亂；踏入社會後，每天為租金車費飯錢焦躁難眠；打工時被老闆「跣」，時刻全副武裝不敢鬆懈；三十歲仍無積蓄，開始否定自身價值；看着朋友住私樓，自己卻在六十年唐樓漂泊，活像無根爛葉。至於活在當下？倒是輕易做到，反正明天不會有突破。

這樣說看似負面，但正是這份不安，成了我追求安穩的動力。

因為渴望安穩，我努力工作；因為需要安穩，我不亂花分毫；因為追求安穩，我堅持完成每個目標。當一步步實踐這些，我對理想的信心竟逐漸累積：說要寫書，我寫了；說要拍節目，現在同時拍三個；說要開教室出產品，全部實現；最難的是當作家，不知不覺竟已寫了十多年。

一個感覺是否負面，全看你如何運用它。

人就像植物，缺乏陽光時，反而會拼命朝有光的地方生長。若沒有「缺」，或許就沒有後來的「光」。負面情緒可以換取更多正面價值，關鍵在於轉化。

曾有讀者問我當年如何走出抑鬱，答案正在於此：不否定負面，而是運用它。將不安化作規劃未來的謹慎，把惶恐煉成堅持下去的韌力。當我學會與負面共處，它不再是我的敵人，反而，它成為泥土，讓我在飄搖人世長出屬於自己的根。自信，就這樣隨之而來。

做人不必天生無懼。如今的我，安心地帶着不安，謹慎卻又放鬆地，繼續前行。

示意圖：《三十九》劇照

