「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器

「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。

這部手工製迷你「我佛慈機」，外型就是一枚小巧鑰匙圈大小的唸佛機，內建 8 首經典佛號曲目，包括「四字五音」、「南無觀世音菩薩」、「南無地藏王菩薩」、「阿彌陀佛（快/中/慢速）」、「南無阿彌陀佛」和「六字大明咒」，按一下就能單曲循環播放，輕薄好攜帶，隨身掛包或鑰匙上，壓力大時一按佛號，隨時播放，瞬間洗滌心靈。

（IG@lonelykidney）

（IG@lonelykidney）

「我佛慈機」設計上其實美觀雅致，當作飾物也是好看有型的設計，也許是一種為生活帶點幽默又療癒的小飾物，定價為 HK$158，有興趣可以去支持品地設計。

