「不想上班」是社畜通病，你是過勞型還是社交型倦怠？心理學家教5個方法擺脫「有毒工作的消耗」｜誠品書店《閱見自己》
「你估人人返工，嗰嗰都想返工咩？」一想到要上班，就開始糾結，也許是得了「不想上班的病」。「不想上班」其實是現代職場普遍出現的倦怠症候群，當個人因壓力、工作氛圍或長期疲憊而失去主動權時，無力感與情緒困擾就會慢慢累積，最終演變成「深層倦怠」。
由職場心理學家Emily Ballesteros所著的《我得了不想上班的病》，作者以自身親身經歷為例，闡述如何認識倦怠來源，並有系統地提出對抗策略。「為生活而工作，不再為工作而活」，強調工作不該犧牲生活品質。
在這個節奏飛快的時代，「活得像放假」並非遙不可及的夢想，而是一種一轉念就可以實踐的生活態度。誠品書店精選出當代打工人的療癒書單，從藝術家的低潮共鳴、職場生存的幽默智慧，到倦怠心理的自我療癒，陪伴你在日常中尋回從容與愜意。
這次來推薦各位來閱讀這本《我得了不想上班的病》，由職場心理學家Emily Ballesteros（艾米莉．巴列斯特羅斯）所著，專為遭遇職場倦怠、感到「上班很痛苦」的現代人量身打造的自助書籍。
倦怠管理師艾米莉直指三類倦怠根源：「過勞型」「社交型」「無聊型」，並從心態、時間管理到界限設定，提出5大解方，幫助讀者擺脫有毒工作的消耗，找回掌控、平衡與生活熱情。當加班成為常態，本書教你不再被倦怠偷走最美好的年華。
「當你埋著頭拚命求生時，倦怠也偷走了你生命中最美好的年華。」
每天加班追趕進度，以為精疲力竭是理所當然，到了假期才發現，自己不但對工作提不起勁，連對周遭一切的事物也失去興趣。倦怠管理師艾米莉在本書中分析「過勞型倦怠」、「社交倦怠」、「無聊型倦怠」三大類型的倦怠，幫助上班族找到疲憊與失能的根源，並從心態、個人關懷、時間管理、設定界限、壓力管理五方面為讀者對症下藥，重新掌控屬於自己的生活。
幫助上班族找回掌控5大解藥
心態調整——理解並接納自己的情緒與狀態，學會主動選擇與重新定義工作的意義。
個人關懷——將照顧自己視為重要本分，包含休息、運動和心理健康。
時間管理——把握當下，設定合理界限，不讓工作佔據全部時間。
設定界限——主動明確工作和生活的分野，避免被過度剝削與壓榨。
壓力管理——學習有效釋放與處理壓力，不讓警報持續響起。
《我得了不想上班的病》
作者｜艾米莉．巴列斯特羅斯
出版｜時報文化
關於「活得像放假」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
專欄相關文章：
超火紅職場厭世IP「星期一的布魯斯」，系列總銷量達50萬！2025新作《上班N年後，永遠是明天的我更努力》，引起職場打工仔共鳴｜誠品書店《閱見自己》
可以平安下班是件幸福事！365則「化解職場焦慮」幽默短篇插畫故事，引起職場喘息共鳴｜誠品書店《閱見自己》
再出色的卡夫卡也有「不想上班」時刻！23個藝術家「逃避現實」故事，也許能治癒職場倦怠感｜誠品書店《閱見自己》
