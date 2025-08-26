港大 AI 模型辨識精子受精能力
我真傻，跟微醺的人說話 － 林嘉欣｜夏日少年 寫作如風系列（4）
編按：香港中文大學資優計劃「愛寫作 — 筆下留人」寫作班，冼麗婷作為導師與多名同學在寫作路上同行。今次選出 5 名同學的作品陸續刊登，冼麗婷並為每一位同學各撰寫一短篇，紀錄箇中深刻對話、情節及相關寫作看法。
以下是林嘉欣同學的作品〈幼苗〉。
【學生篇】
〈幼苗〉－ 林嘉欣（中四升中五）
一株幼苗從泥土中冒出頭來，好奇地觀看這個世界。它被給予充足的肥料，生長在豐沃的泥土上，吸收柔和的陽光。只可惜，它遲遲未能開花。
我蹲在盆栽前，凝視着它。
數棵大樹上的葉子彎下身子，俯視一場陸運會比賽。微風柔柔地撫着他的臉頰，抹去他的汗水。他在跑道上奮力地奔跑，與身後的參賽者距離數米。他的女朋友目不轉睛地看着他，不時激動得歡呼和跳起來，打氣的聲音變得沙啞。及後，司儀宣佈成績：「成績宣佈，男子乙組全場總冠軍：允行，紅社。」此時的他英姿颯爽，露齒而笑，女友當場抱住他。
此時的他英姿颯爽，如少年項羽。「力拔山兮氣蓋世」，以此形容他也不為過？他在跑道上奮力向前奔跑，終會到達代表勝利的終點。然而，若他在另一條路上胡亂地向前衝，不停下、不回首，等待他的終點會是甚麼？
只要他一不小心，健碩的身驅和年少足以使他墮進無底深潭。
他跟同學嬉戲，一堆同學圍成一圈湊熱鬧。他淺笑時露出甜美的酒窩，使不少芳心醉倒。他莫名地抱起有容，自信地把有容轉了一圈又一圈。我靜觀人群，欲言又止。他一個不小心手滑，把有容撞至儲物櫃。儲物櫃的門裂了。在有容的腿上，血水湧出。我震驚地看着這景況：他頃時轉身離去；某些旁邊的同學湊熱鬧，卻毫無行動；某些同學跟着他離去。我愣了片刻，然後奔往教員室。
我把他在那刻的行為和有容的情況告訴老師，老師隨即拿着急救箱趕往課室。片刻後，有容被送往醫療室。在處理有容的傷勢後，老師去見他。他跟老師傾談良久。
良久後，他回到課室，並睥睨我。
「多管閒事！」他說話時夾雜了數句髒話，目光銳利得似要把我切成數片。
他委屈地對同學訴說，這數句說得特別大聲：「我根本沒有做錯！是朋友就該支持我！是她的錯！是她多管閒事！她痴……」他訴說我的不是，一部分同學十分支持他，處處維護他，圍觀的人也不少。我氣得說不出話，如即將被引爆的炸藥。我的嘴巴微微張開，最後還是合上，放棄了説話的念頭。
我真傻，竟然欲跟微醺的人說話。允行你說得對，是我的錯！真的，你沒有錯，你不會錯，錯的是我。
我獨自看向課室的窗外，窗外的秋葉隨風飄散。
冬天使樹梢變禿。我坐在課室裏温習，只因課室較外面温暖。
「xxx！」他大聲謔笑，回音在課室中迴盪。他先在課堂中大聲地說出向華的花名，再在座位表上塗改向華的名字成花名，再在黑板上大大地寫上向華的花名。他手上的粉筆如刀片，寫出的一筆一劃都在割向華的心。他又拿起向華的物品，把它的蓋子打開，笑着說：「很濃的藥油味道！臭死了！像阿伯的味道。」向華不敢說任何一句話，垂下頭，眼眸盯着地板。
他一次次的舉動終把導火線點燃。我恨極了自己，恨自己的無能，恨自己的軟弱，恨自己的自私。
他接着嘲笑道：「竟然有人想做農夫！真聰明，有前途！」
在他眼中，錢財才是最重要的。在一次的短講題目中，他說自己的理想職業是工程師，因為工資高。當然，課堂短講可以是胡謅的，可他並不是在胡謅。他喜歡美術，卻去選修全理科，只因「前途」。
人各有志，追求錢財也無可厚非。但是，我鄙視看不起別人夢想的人。你不支持別人的夢想也沒關係，可為何你要嘲笑他人的夢想？難道理想職業的定義是高薪的職業嗎？夢想遠比錢財有價值。
寒意籠罩這個課室。我受不了，便走至走廊。
風拍打我的臉，我任由風拍打我。
一陣風吹向我的臉，我才發現自己一直在盆栽前發愣。
他是一株待成長的幼苗。他受到老師的教導、受盡家人和朋友的疼愛、享盡富足的物質，哪怕他總愛反過來指責他人。這株幼苗會開花嗎？沒人知道答案，花期可能要待一場暴雨降臨，幼苗枝葉受摧殘後，才會到來。
（如想重溫冼麗婷寫林嘉欣的短篇，詳看另文）
其他人也在看
布偶長耳狗「大佬」包藏的憂傷｜夏日少年 寫作如風系列（4）｜冼麗婷
寫人的故事，最大的 magic 不在於筆而在於心。用心聽，用心看，用心去消化，然後才是用心寫。因為用心聽而得到的心靈迴響，不論是從甚麼人而來的，包括被寫的對象，都會令你感動，還有一點領悟：生活在另一個世界的人，不管老少，都有比自己更要努力刻服的困難和遺憾。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
今日我咁睇｜減息興奮後略冷靜 下跌空間料有限 持貨等見26000點｜小編苟豪
1.昨日美股略回調，風險胃納最高的虛擬貨幣的調整更明顯，反映減息消息後，市場已迅速消化有關消息，但考慮到美股累...BossMind ・ 13 小時前
以巴戰爭⎮ 女攝記不滿路透社助紂為虐 怒剪記者證割席
路透社攝影記者 Valerie Zink 今日（26 日）在社交平台貼文，展示一張被剪成兩邊的路透社記者證。效力路透八年的她說，此刻已不可能與路透社維持關係，理由是這間通訊社擔綱着促使及合理化加沙 245 名記者被殺的角色。她虧欠了身在巴勒斯坦的同事，希望能藉此向勇敢的同業致敬。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
紅磡大廈電錶房起火傳巨響 火勢撲熄原因待查
【on.cc東網專訊】紅磡發生火警。今日(26日)早上11時，新柳街1A至1J號大廈地下一電錶房起火並傳出多聲巨響，大量白煙湧出，驚動多人報案。消防接報到場迅速將火救熄，事件中無人受傷，起火原因有待調查。on.cc 東網 ・ 11 小時前
印尼雅加達爆千人示威 不滿議員增房津夠租豪宅 圖闖國會大廈 警出動水炮催淚彈｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼首都雅加達周一（25日）爆發大型示威，民眾不滿國會議員薪津太高，並新增每月5千萬印尼盾（約 2.4 萬港元）的住屋津貼，與政府日前承諾的緊縮開支政策背道而馳。數千名示威者聚集在雅加達，試圖衝擊國會大樓，防暴警放催淚彈及射水炮驅散人群，當地部分道路及公共交通服務癱瘓。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
《紐時》：紐約數十同鄉會從事選舉活動 支持認同中共候選人
美國紐約今年將會舉行市長及市議會等多級議席選舉，《紐約時報》報道，中國支持的華人民間社團過去多年一直從事紐約市的助選活動，意圖阻止一些曾經公開批評中共的候選人當選。報道指，這些組織很多都獲得稅務豁免，卻悄悄打擊反對中國極權政府的政客，同時支持認同中共政策的人。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
持續施壓｜特朗普解除聯儲局理事Lisa Cook職務 涉偽造抵押貸款申請文件 網民：政治介入金融
美國總統特朗普周一（25日）宣佈，將解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的職務，即時生效；早前庫克被指控涉...BossMind ・ 11 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
木村拓哉這「暖心舉動」表現國民偶像級品行修養，令人多次愛上、不只顏值的親民魅力
木村拓哉又再發放暖心魅力！繼驚喜突擊 101 歲祖母級粉絲，邀請婆婆坐直升機看演唱會的心願，木村大神再度發功，緊握廚師辛勤工作的手，盡顯大方得體的親民修養！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
有公屋單位經營美甲業務遭收回｜進出口貿易人手 5 年減 24%｜陳嘉慧再做媽媽組四口之家｜8 月 25 日・Yahoo 早報
現屆政府致力打擊濫用公屋，房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。何永賢昨日出席電台節目時表示，有個案把單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美網｜黃澤林勇挫美國球手晉級第2圈 首位港將贏出大滿貫正賽
2025年美國網球公開賽周一（25日）續演，世界排名173位的首席港將黃澤林（Coleman）首度在男單正賽亮相，最終力戰2小時26分鐘後以直落3盤6：4、7：5、7：6（7：4）勇挫主場球手高華斯域（Aleksandar Kovacevic），晉級次圈64強，成首位贏出大滿貫正賽的港將，繼續創造歷史。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
M 品牌資助改革｜議員指「美斯事件」難避免重演 應備缺陣替補方案 學者籲減表演賽比例 ｜Yahoo
「球王」美斯去年來港表演賽缺陣激起大量批評，文化體育及旅遊局周日（24 日）公布「M 品牌」大型體育活動的的改革方案，其中會限制「表演賽 / 邀請賽」每半年最多資助 3 項。在新安排下，獲批項目資助上限亦不會劃一 1,500 萬元，而是按項目評分劃為 600 萬至 1,500 萬元不等。立法會議員鄭泳舜表示歡迎文體旅局的最新方案，又指日後主辦方表演賽項目時，應該預先提出「替補方案」。另外，浸會大學運動及健康科學系教授劉永松則認為，應該循減少資助表演賽和邀請賽的方向出發，如果本港要推動運動產業化和多元化，應該進軍正式比賽項目，傳統受歡迎運動固然較難跟歐美城市競爭，但較少人關注，但具發展潛力的項目應可作考慮。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
農曆7月當心「夜裡不宜曬衣、吹口哨、大聲喊叫」！注意22禁忌避免招鬼上身
農曆7月在民間被視為「鬼月」，自7月初一「鬼門開」之後，整個月分都需要特別謹慎，否則有可能會不小心招來俗稱的「好兄弟」。星座命理專家小孟老師指出，在這個月須注意22個禁忌，若能避免，就比較不容易被好兄弟纏上。姊妹淘 ・ 6 小時前
憂西藏大壩「武器化」 印度加快建國內水壩減影響
【on.cc東網專訊】英媒周一（25日）引述知情人士及政府分析指，中國計劃在西藏修建的巨型水壩引發印度憂慮，恐令旱季主要河流流量減少達85%，印方為減輕影響推進建設國內最大水壩計劃，總理莫迪辦公室上月曾召開會議，討論加快施工進度。on.cc 東網 ・ 11 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 9 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前