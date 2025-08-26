我真傻，跟微醺的人說話 － 林嘉欣｜夏日少年 寫作如風系列（4）

編按：香港中文大學資優計劃「愛寫作 — 筆下留人」寫作班，冼麗婷作為導師與多名同學在寫作路上同行。今次選出 5 名同學的作品陸續刊登，冼麗婷並為每一位同學各撰寫一短篇，紀錄箇中深刻對話、情節及相關寫作看法。



以下是林嘉欣同學的作品〈幼苗〉。

〈幼苗〉作者，林嘉欣

【學生篇】

〈幼苗〉－ 林嘉欣（中四升中五）

一株幼苗從泥土中冒出頭來，好奇地觀看這個世界。它被給予充足的肥料，生長在豐沃的泥土上，吸收柔和的陽光。只可惜，它遲遲未能開花。

我蹲在盆栽前，凝視着它。

數棵大樹上的葉子彎下身子，俯視一場陸運會比賽。微風柔柔地撫着他的臉頰，抹去他的汗水。他在跑道上奮力地奔跑，與身後的參賽者距離數米。他的女朋友目不轉睛地看着他，不時激動得歡呼和跳起來，打氣的聲音變得沙啞。及後，司儀宣佈成績：「成績宣佈，男子乙組全場總冠軍：允行，紅社。」此時的他英姿颯爽，露齒而笑，女友當場抱住他。

此時的他英姿颯爽，如少年項羽。「力拔山兮氣蓋世」，以此形容他也不為過？他在跑道上奮力向前奔跑，終會到達代表勝利的終點。然而，若他在另一條路上胡亂地向前衝，不停下、不回首，等待他的終點會是甚麼？

只要他一不小心，健碩的身驅和年少足以使他墮進無底深潭。

他跟同學嬉戲，一堆同學圍成一圈湊熱鬧。他淺笑時露出甜美的酒窩，使不少芳心醉倒。他莫名地抱起有容，自信地把有容轉了一圈又一圈。我靜觀人群，欲言又止。他一個不小心手滑，把有容撞至儲物櫃。儲物櫃的門裂了。在有容的腿上，血水湧出。我震驚地看着這景況：他頃時轉身離去；某些旁邊的同學湊熱鬧，卻毫無行動；某些同學跟着他離去。我愣了片刻，然後奔往教員室。

我把他在那刻的行為和有容的情況告訴老師，老師隨即拿着急救箱趕往課室。片刻後，有容被送往醫療室。在處理有容的傷勢後，老師去見他。他跟老師傾談良久。

良久後，他回到課室，並睥睨我。

「多管閒事！」他說話時夾雜了數句髒話，目光銳利得似要把我切成數片。

他委屈地對同學訴說，這數句說得特別大聲：「我根本沒有做錯！是朋友就該支持我！是她的錯！是她多管閒事！她痴……」他訴說我的不是，一部分同學十分支持他，處處維護他，圍觀的人也不少。我氣得說不出話，如即將被引爆的炸藥。我的嘴巴微微張開，最後還是合上，放棄了説話的念頭。

我真傻，竟然欲跟微醺的人說話。允行你說得對，是我的錯！真的，你沒有錯，你不會錯，錯的是我。

我獨自看向課室的窗外，窗外的秋葉隨風飄散。

冬天使樹梢變禿。我坐在課室裏温習，只因課室較外面温暖。

「xxx！」他大聲謔笑，回音在課室中迴盪。他先在課堂中大聲地說出向華的花名，再在座位表上塗改向華的名字成花名，再在黑板上大大地寫上向華的花名。他手上的粉筆如刀片，寫出的一筆一劃都在割向華的心。他又拿起向華的物品，把它的蓋子打開，笑着說：「很濃的藥油味道！臭死了！像阿伯的味道。」向華不敢說任何一句話，垂下頭，眼眸盯着地板。

他一次次的舉動終把導火線點燃。我恨極了自己，恨自己的無能，恨自己的軟弱，恨自己的自私。

他接着嘲笑道：「竟然有人想做農夫！真聰明，有前途！」

在他眼中，錢財才是最重要的。在一次的短講題目中，他說自己的理想職業是工程師，因為工資高。當然，課堂短講可以是胡謅的，可他並不是在胡謅。他喜歡美術，卻去選修全理科，只因「前途」。

人各有志，追求錢財也無可厚非。但是，我鄙視看不起別人夢想的人。你不支持別人的夢想也沒關係，可為何你要嘲笑他人的夢想？難道理想職業的定義是高薪的職業嗎？夢想遠比錢財有價值。

寒意籠罩這個課室。我受不了，便走至走廊。

風拍打我的臉，我任由風拍打我。

一陣風吹向我的臉，我才發現自己一直在盆栽前發愣。

他是一株待成長的幼苗。他受到老師的教導、受盡家人和朋友的疼愛、享盡富足的物質，哪怕他總愛反過來指責他人。這株幼苗會開花嗎？沒人知道答案，花期可能要待一場暴雨降臨，幼苗枝葉受摧殘後，才會到來。

