我英最新作「我的英雄學院 無盡正義」發售！DLC追加「Star and Stripe」情報同步公開

萬代南夢宮娛樂於2026年2月5日(四)在PlayStation 5、Xbox Series X|S平台發售「我的英雄學院」家用遊戲最新作「我的英雄學院 無盡正義」。

Steam版則於2026年2月6日(五)發售。

本作是將原作的「我的英雄學院」最終章以遊戲形式重現的作品。

遊戲中將展開最多3對3、華麗且充滿個性的戰鬥。

為紀念發售，公開了「發售宣傳影片」。

可以透過本作再次體驗由英雄與敵人「敵人」們交織出的故事最終章。

星條旗

在發售宣傳影片中，解禁了第一彈追加下載內容可操作角色。

第一彈角色為「星條旗」。

關於追加下載內容的發布日期等詳細資訊，將於日後公開。

舉行發售紀念「Eraberu Pay」抽獎活動！

「我的英雄學院 無盡正義」官方X(@heroaca_aj)正在舉行「Eraberu Pay」(えらべるPay)抽獎活動。

只要追蹤官方X，並在活動期間內轉發指定的活動貼文即可參加。

點擊指定活動貼文中的「抽獎結果由此查詢」URL，在抽獎網站上驗證已完成追蹤與轉發的X帳號，即可確認中獎結果。

舉辦期間

第1天: 2026年2月5日(四)10:00～2026年2月5日(四)23:59

第2天: 2026年2月6日(五)10:00～2026年2月6日(五)23:59

第3天: 2026年2月7日(六)10:00～2026年2月7日(六)23:59

第4天: 2026年2月8日(日)10:00～2026年2月8日(日)23:59

贈品內容

Eraberu Pay 10,000日圓額度: 4名

Eraberu Pay 1,000日圓額度: 80名

Eraberu Pay 100日圓額度: 916名

舉行智慧型手機桌布贈送活動！

自2026年2月5日(四)起，「我的英雄學院 無盡正義」官方X(@heroaca_aj)正連續5天發送智慧型手機桌布。

這是使用開場動畫中特色場景製成的特別桌布。

遊戲詳細資訊請參閱「我的英雄學院 無盡正義」官方網站。

作品概要 我的英雄學院 無盡正義 對戰動作 2026年2月5日(四) ※Steam版為2026年2月6日(五) PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam CERO C 15歲以上

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

©Bandai Namco Entertainment Inc.

