英偉達 Nvidia

中美關稅戰暫時停戰之際，科技角力仍然持續。外媒引述消息聲稱，中方監管部門禁止TikTok母公司字節跳動的新數據中心使用英偉達(Nvidia)晶片，顯示中方想減少中國企業對美國科技的依賴。另有報道指，美國國防部建議把阿里巴巴、比亞迪及百度等8間中國企業，列入協助中國軍方企業清單。中方批評美國無理打壓中國企業，促美方立即糾正錯誤。

美國科技新聞網站The Information引述字節跳動兩名員工指，公司因為擔心華府會進一步收緊晶片出口限制，今年預先採購大量英偉達晶片，採購量高過其他中國企業，以保障公司運算力可應付逾10億用戶。報道分析指，字節跳動禁用英偉達晶片的消息若屬實，顯示中國正試圖降低中國企業對美國科技的依賴。

美國將8間中企列協助軍方企業清單

另據彭博社報道，美國國防部正式建議把阿里巴巴、百度集團、比亞迪、華虹半導體、速騰聚創、藥明康德、新易盛通信以及中際旭創合共8間中資企業，列入1260H名單，聲稱其與中國軍方有關。該名單每年更新一次，對上一次是今年1月，騰訊、寧德時代及長鑫存儲科技公司等被列入，令名單累計增至134間公司和實體。被列入名單不涉及制裁或出口禁令，但或打擊公司聲譽，美方並會向當地公司及實體發警告，提醒他們與相關企業展開業務會存在風險，亦可能會增加美國財政部制裁的壓力。

廣告 廣告

據報國防部官員於上月7日去信國會參眾兩院的軍事委員會主席通知有關決定，當時中美元首尚未在南韓會晤，目前未知有關決定，是否已經正式生效。中國外交部回應指，中方一貫反對美方過度廣泛地定義國家安全、以各種藉口設立歧視性名單，以及無端打壓中國企業的做法，敦促美方立即糾正錯誤做法，強調中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/或欲減對美倚賴-傳中方禁字節跳動用英偉達晶片/622976?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral