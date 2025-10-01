戚繼光艦及沂蒙山艦開放 登艦旅客零距離接觸各款裝備(陳樂陶報道)

【Now新聞台】解放軍戚繼光艦及沂蒙山艦繼續在香港的開放活動，已預約的人士今明兩日可以上艦參觀，有參觀的人表示覺得很壯觀。

昂船洲軍營早上8時開始迎來參觀的人潮，解放軍官兵先向入場人士派發國旗以及軍艦介紹單張，再安排他們分批上艦參觀，在沂蒙山艦近距離觀賞主炮有多強大。而旁邊的戚繼光艦亦有海軍學員介紹軍艦各款裝備，講解平日如何進行槍械訓練。

深圳旅客黃先生：「我覺得很壯觀，有些感動，參加一下國家這些大事、活動，看到國家變化是很大，慢慢地強大起來。」

彭女士：「我有一個親人在艦上(受訓)，順道過來看看，應該一年多、兩年(無見面)，因為他們當兵，不會經常回家。他剛好今次來港，我便用盡全力搶門票，搶票都頗辛苦。」

亦有學員在戚繼光艦的甲板上手持紅黃色信號旗示範旗操，又教授大小朋友新技能。

Kerry：「有一個活動我很喜歡，就是我跟海軍一同打繩結。(為何這麼喜歡？)因為我們打完繩結之後，我學懂多一款繩結。」

難得有機會參觀軍艦，當然要打卡留念，在軍艦上及岸上都設計了不少打卡位，讓市民拍美照。

有海軍學員表示，感受到香港市民的熱情，亦非常喜歡香港，特別是美食。

海軍軍醫大學學員羅錦能：「我品嚐了香港比較著名的美食，例如菠蘿包、菠蘿油，還有西多士等，我覺得都是非常美味。我看見香港的高樓大廈，香港最近發展也越來越好了，作為祖國的一分子，我感到非常的自豪及驕傲。」

海軍大連艦艇學院學員宋妍瑤：「『東方之珠，我的愛人，你的風采是否浪漫依然。』當我第一次隨艦來到香港的時候，我只想說，『你依舊是那麼的美麗，那麼的光彩奪目。』」

戚繼光艦及沂蒙山艦周四會繼續開放，周五早上離開本港。

