WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
戚繼光艦及沂蒙山艦開放 登艦旅客零距離接觸各款裝備(陳樂陶報道)
【Now新聞台】解放軍戚繼光艦及沂蒙山艦繼續在香港的開放活動，已預約的人士今明兩日可以上艦參觀，有參觀的人表示覺得很壯觀。
昂船洲軍營早上8時開始迎來參觀的人潮，解放軍官兵先向入場人士派發國旗以及軍艦介紹單張，再安排他們分批上艦參觀，在沂蒙山艦近距離觀賞主炮有多強大。而旁邊的戚繼光艦亦有海軍學員介紹軍艦各款裝備，講解平日如何進行槍械訓練。
深圳旅客黃先生：「我覺得很壯觀，有些感動，參加一下國家這些大事、活動，看到國家變化是很大，慢慢地強大起來。」
彭女士：「我有一個親人在艦上(受訓)，順道過來看看，應該一年多、兩年(無見面)，因為他們當兵，不會經常回家。他剛好今次來港，我便用盡全力搶門票，搶票都頗辛苦。」
亦有學員在戚繼光艦的甲板上手持紅黃色信號旗示範旗操，又教授大小朋友新技能。
Kerry：「有一個活動我很喜歡，就是我跟海軍一同打繩結。(為何這麼喜歡？)因為我們打完繩結之後，我學懂多一款繩結。」
難得有機會參觀軍艦，當然要打卡留念，在軍艦上及岸上都設計了不少打卡位，讓市民拍美照。
有海軍學員表示，感受到香港市民的熱情，亦非常喜歡香港，特別是美食。
海軍軍醫大學學員羅錦能：「我品嚐了香港比較著名的美食，例如菠蘿包、菠蘿油，還有西多士等，我覺得都是非常美味。我看見香港的高樓大廈，香港最近發展也越來越好了，作為祖國的一分子，我感到非常的自豪及驕傲。」
海軍大連艦艇學院學員宋妍瑤：「『東方之珠，我的愛人，你的風采是否浪漫依然。』當我第一次隨艦來到香港的時候，我只想說，『你依舊是那麼的美麗，那麼的光彩奪目。』」
戚繼光艦及沂蒙山艦周四會繼續開放，周五早上離開本港。
#要聞
其他人也在看
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科
特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。鉅亨網 ・ 6 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 10 小時前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 32 分鐘前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職
據多家媒體報導，美國已有約 15.4 萬名聯邦政府僱員接受政府開出的條件，將於周二（30 日）正式離職，這意味著 2025 年將是二戰結束以來美國政府離職人數最多的一年。鉅亨網 ・ 10 小時前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 1 天前
聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）
美國的市場現在不論大型與小型股，全球都有不少資金炒賣，而一旦有任何不利情況，在相對無限制的金融市場環境下，股市非常多槓桿產品及衍生工具，以致出現以裂口大跌股災的機會，相對較大。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前