戚繼光艦沂蒙山艦國慶訪港 首節預約一分鐘即額滿

【Now新聞台】解放軍戚繼光艦、沂蒙山艦10月1日及2日訪港，早上開放門票予公眾預約，首節約1分鐘便額滿。

早上10時，駐港部隊公眾號預約頁面顯示當前排隊人數較多，反覆加載重試後，一度出現9個登船時段可選擇，惟至完成輸入驗證碼一步，隨即通知可預約時段已額滿。

今次分3批次，開放1萬1千張門票，下一個時段分別是下午3時以及晚上8時，市民可以透過駐港部隊微信公眾號免費預約參觀，登艦參觀前須憑預約所用的有效身份證件和二維碼兌換參觀票，並接受核驗及安檢。

#要聞