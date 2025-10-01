戚繼光艦沂蒙山艦開放 軍艦學員感謝港人關懷

戚繼光艦 沂蒙山艦

解放軍海軍「戚繼光艦」和「沂蒙山艦」昨日起一連兩日，在駐港部隊昂船洲軍營開放予已預約登記的市民參觀。昨早上陸續有市民到場，有人更於開放前一個半小時、約7時許已在軍營外排隊；發展局長甯漢豪及公務員事務局長楊何蓓茵等亦有上軍艦參觀。另有海軍學員表示，感覺到本港市民對他們的熱情。

國慶日首次有解放軍軍艦在港開放予公眾，吸引不少市民及旅客前往參觀。有市民直言不想遲到錯失觀賞軍艦的時間，所以5時許便起床，想盡早到軍營外等候；有市民則表示，軍艦代表國家的實力和興盛，聽到海軍講解軍備用途，確切感受到國家的軍事實力逐漸強大。

來自海軍潛艇學院的學員井海豐受訪時指，感受到香港市民的歡迎和熱愛，榮幸可以在國慶日與市民近距離交流。他表示感受到海軍和香港市民同屬一家人，認為交流活動可拉近與市民的距離；又說常被問及當兵生活和來港感受，感謝市民關心和信賴，並祝願香港國安家好。首次來港、來自海軍大連艦艇學院的學員宋妍瑤則即席獻唱，憑歌寄意「東方之珠，我的愛人，你的風采是否浪漫依然」；再續指自己嘗試以通俗易明的言詞解答市民提問，及向他們分享海軍的生活故事，期望能讓市民知道海軍裝備並非很遙遠的事物。

甯漢豪與楊何蓓茵均在社交平台分享，對能登艦參觀感到高興，甯漢豪指透過軍艦可體現國力的展示，她為此感到鼓舞及感恩；楊何蓓茵則表示，軍隊保家衛國，日常訓練都非常嚴格，日後有機會將組織公務員團體參觀解放軍艦艇。

