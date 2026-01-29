戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議

《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍（三嫂）罕見地開金唱歌而受到關注，她在台上賣力地唱《冰山大火》和《夢伴》等梅艷芳名曲，惹來網民熱議。

戚美珍趷腳揈手落力獻唱，但台上燈光疑出事，令她看起來臉色發黃。（小紅書片段截圖）

戚美珍與丈夫苗僑偉與黃日華等好友合照，看到她臉上膚色白淨均勻。（小紅書@TR-Louis路）

網上流傳的片段見到，戚美珍身穿深灰色長袖外套及淺灰色鬆身褲，頭髮紮到後腦，在台上忘形地唱歌，不時扭腰趷腳揈手。雖然唱得落力，但網民直指打燈出事，令原本妝容皙白的三嫂臉色蠟黃，替她不值，「戚美珍本身很美，是燈光出事吧？」。

戚美珍唱得肉緊，但網民認為她選歌並不適合，加上燈光效果欠佳，影響觀眾觀感。（小紅書片段截圖）

不少網民則指戚美珍已屆64歲，《將冰山劈開》這類歌曲不適合「嫲嫲輩」的女星獻唱，「咁多歌，點解係要唱呢首？一啲都唔適合」、「好難聽，啲動作又騎呢！」。但仍有人為戚美珍護航，「三嫂好靚，我見過佢。唱歌都ok，歡樂今宵嘅三嫂返嚟喇」。事實上，戚美珍在後台跟別人合照時，看到她臉上膚色白淨均勻，樣貌狀態仍然絕佳。