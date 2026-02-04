截至今年1月底102重點企業落戶 料未來數年有600億元投資

【on.cc東網專訊】經濟未完全復甦，政府要搶人才、搶企業。政府指截至今年1月底，已落戶香港的102家重點企業當中，逾50%為上市公司，而12%正籌備上市。另外，75%的重點企業已選擇在港設立全球或地區總部，而約90%已在本地設立或正建立研發中心。

政府今日(4日)書面回覆議員姚祖輝的質詢，指102家重點企業落戶香港，預計未來數年將帶來約600億港元投資，創造約2.2萬個職位，為香港注入新動能，又指該等重點企業不少為市值或估值逾1,000億港元、具備行業前沿技術的企業，它們落戶香港後，有助帶動其上、中、下游企業來港，推動產業加速發展，促進傳統製造業升級轉型，擴大本地產業生態圈，並創造更多優質就業機會。

在輸入人才方面，政府指自更新後至2025年底，根據「人才清單」獲批的申請急增約1 800宗,較此前上升約110%，當中大部分屬就業掛鈎的「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，顯示「人才清單」能回應本地市場人力需求,緩解專業人手短缺。政府會繼續透過人力推算及跟進調查，動態監察人力變化，亦會不時因應人才需求檢視「人才清單」。

