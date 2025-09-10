截至今年6月底 近3.7萬人透過短期訪客先導計劃來港參與活動

【on.cc東網專訊】為促進更多人才訪港交流，港府在2022年6月推出為期2年的「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供境便利先導計劃」，並於2024年6月把先導計劃恒常化為「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」。截至今年6月底，36,951名非本地人才透過相關安排，以訪客身份來港參與各項短期盛事及活動。

當局書回覆議員陳祖恒的質詢指出，自先導計劃推出以來，政府分別兩次在2023年2月及2024年6月擴大計劃，在原有10個指定界別外，增加「金融」及「發展與建築」兩個新界別，認可機構亦從計劃剛推出時約350個增加18%至現時的400多個，當中包括政府決策局/部門、公營/法定機構、專業組織和業界協會等。目前，計劃下設有機制，各參與的政策局或部門均會協助把關，確保計劃的執行持續符合政策目標。

廣告 廣告

在為來港受訓入境安排的實施方面，當局目前設於香港而有相當規模 的公司的內地業務夥伴及/或於內地分部的僱員，可申請來港受訓。在2025年截至7月，內地居民獲批來港受訓的月均數字為197宗，較2024年月均194宗稍微上升。當局指政府會繼續不時檢視來港受訓 入境安排以確保該安排，持續符合目標和香港的發展需要。

對於會否考慮進一步放寬計劃，當局強調政府必須考慮兩大原則，包括合資格根據計劃來港進行指定短期活動的人士不會取代本地勞動力，以及不會構成濫用風險 (包括非法就業 )。政府會繼續留意短期訪客計劃的實施情況和相關部門及業界的意見，適時檢討計劃的涵蓋範圍，以期在入境管制與便利之間取得適當平衡。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】