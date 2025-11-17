截至本年10月訪港客約4,100萬人次 當中內地旅客佔約3,144萬人次

【on.cc東網專訊】香港旅遊發展局公布，10月初步訪港旅客數字為約460萬人次，較去年同期上升12%。累積計算，今年1至10月共錄得約4,100萬訪港旅客人次，同樣按年增加12%。其中，中國內地訪港旅客佔約3,144萬人次，按年增11%；非中國內地旅客則錄得962萬人次，按年增加16%，當中以台灣、澳洲及中東地區表現較佳。

2025年10月訪港旅客初步數據顯示，中國內地訪港旅客在10月錄得約345.2萬人次，按年升10%；本年1至10月約為3,143.8萬人次，按年增11%。至於，非中國內地訪港旅客在10月則錄得約113.6萬人次，按年增19%；本年1至10月約為962.2萬人次，按年增16%。

短途訪港旅客方面，10月約有59萬人次，按年升20%；本年1至10月約有525.3萬人次，按年增18%。長途市場訪港旅客在10月則約為37.3萬人次，按年升21%；本年1至10月約有278.5萬人次，按年增19%。另外，新市場月訪港旅客在10月亦錄得約7.9萬人次，按年升26%；本年1至10月約有61.4萬人次，按年增15%。

