截至12月中 26萬人才攜家人抵港 「高才通」逾12萬人獲批

【on.cc東網專訊】政府要搶人才，並推出多項輸入人才計劃。當局指「高才通計劃」自2022年底推出以來，反應十分理想，連同其他優化輸入人才入境安排，截至今年12月中，各項人才入境計劃共收到逾57萬宗申請，批出近40萬宗，期間共有約26萬名人才攜同家人抵港。

勞工及福利局局長孫玉菡今日(31日)在社交平台貼文，指「高才通計劃」超過12萬名人才獲批，畢業於世界頂尖大學佔8.8萬人，當中超過四成來自海外優秀學府。截至今年12月中，共約3.3萬名高才的逗留期限已屆滿。入境處共接獲當中17,615名高才按計劃提交續簽申請，續簽申請率約為53%。在已處理的19,031宗申請當中，17,875宗獲批，獲批率約94%。

廣告 廣告

在支援跨境安老方面，孫玉菡指今年社會福利署和兩家銀行首次攜手合作，實現直接跨境發放可攜現金援助，優化現金福利支付模式，目的是為居住內地的香港長者提供更大便利，促進跨境人流和資金流高效互通，是提升民生福祉的關鍵工作。

他表示，廣東院舍照顧服務計劃在過去數年發展迅速，現時已經有24間，涵蓋內地灣區九市中8個城市，為有意到灣區養老的香港「老友記」提供更多優質選擇，為超過800名香港長者提供院舍服務。此外，當局亦得到保險公司的協助，推出「廣東院舍照顧服務計劃--醫療補貼試行安排」，讓北上養老的長者免卻醫療上的擔憂。

對於大埔宏福苑火災，造成逾百人傷亡，1,900多戶居民痛失家園。他指社署隨即總動員上下2,000多名社工，推出「一戶一社工」特別支援措施，以社署社工為核心，協調公務員同事，以專班形式為居民提供一站式支援，處理其社福需要，以及提供哀傷輔導和心理支援。各大小社福機構亦迅速為受影響人士提供物資和緊急居住等援助，而未來，我們將繼續透過「一戶一社工」全力長期支援居民，與居民一起走過復常之路。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】