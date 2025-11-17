iHerb破萬好評洗護產品64折起！
戰勝眼患與癌症 愛笑狗狗尋領養家庭
【動物專訊】患上櫻桃眼的4歲狗狗「金仔」，今年初獲救起後，由守護浪浪福利協會接手送醫，卻發現金仔不只右眼患櫻桃眼，眼球後還有惡性腫瘤，結果要切除右眼球和腫瘤。但這個生命鬥士成功戰勝了癌症和逆境，經過9個月時間已經變得很健康，不但對人和狗友善，還熱愛這個世界，總是掛著笑容，笑迎各種艱難和痛苦。守護浪浪福利協會負責人英小姐希望幫金仔尋覓到領養家庭，「最苦的時間他都捱得過，希望可以找到愛他的家。」
本報在今年2月報道金仔獲救的消息，據義工彭小姐表示，金仔居於上水河上鄉的貨倉，是狗媽媽「毛毛」所生的狗仔，但幾個月前右眼開始出現櫻桃眼，因為情況嚴重，所以義工將金仔救起，並由守護浪浪福利協會接手。
經獸醫檢查，金仔右眼不只確診櫻桃眼，眼球後亦發現有腫瘤，所以只能動手術移除腫瘤和右眼球，化驗報告顯示那是癌細胞，但癌症期數並不高，因此復發機會不大。金仔亦完成了心絲蟲治療，經過9個月的休養，金仔的身狀況很好，而且性格十分和善乖巧，對人和對狗都很友善。
英小姐形容，金仔捱了很多苦，最苦的時間都捱得過，所以希望幫他找到一個願意愛他的家庭，讓他之後的日子都可以過得幸福。
金仔雖然失去右眼，但卻沒有失去笑容和純真的心，值得被愛和過家庭生活，如有意領養這生命鬥士，可與守護浪浪福利協會聯絡（ https://www.facebook.com/GFSWA/ ）。
