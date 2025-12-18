戰地記者普立茲獎得主阿奈特辭世 享壽91歲

（法新社華盛頓17日電） 美國媒體報導，普立茲獎得主阿奈特（Peter Arnett）多年來奔走戰火前線，為全球帶來第一手戰爭實況報導，今天辭世，享壽91歲。

阿奈特曾憑藉報導美聯社越戰新聞榮獲1966年普立茲國際新聞報導獎。其子安德魯（Andrew Arnett）表示，阿奈特在加州新港灘（Newport Beach）與親友相伴下辭世，生前罹患前列腺癌。

曾於1972至1973年共事於越南的美聯社戰地記者、現任美聯社駐聯合國首席記者的李德瑞（Edith Lederer）表示：「阿奈特是同世代最傑出的戰地記者之一，無畏無懼，也是出色的作家與說故事者。他無論是文字或電視鏡頭前的報導，都將成為未來世代新聞人與歷史學者的典範。」

身為通訊社記者，阿奈特於1962年至1975年越戰結束期間在越南報導，當時主要為新聞從業人員所知，阿奈特一路留在越南，直到西貢於1975年落入共黨北越叛軍之手。直到1991年波灣戰爭期間，他替美國有線電視新聞網（CNN）從伊拉克現場直播戰事，才逐漸成為家喻戶曉的人物。

當大多數西方記者在美國主導攻擊前已撤出巴格達時，阿奈特仍選擇留守。當飛彈開始攻擊市區時，他從飯店房間以手機現場播報。

阿奈特在美聯社服務到1981年，隨後加入新成立的CNN。10年後他身在巴格達，再次見證戰火。他不僅第一線報導戰事，還獨家、且具爭議性地專訪伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）及後來策劃九一一事件的歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）。

1995年，他出版回憶錄「戰地現場直播：從越南到巴格達，35年世界戰區紀實」（Live From the Battlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in the World's War Zones）。

1999年，CNN撤回他擔任旁白的一則調查報導，內容指稱1970年美軍於寮國使用致命沙林神經毒氣攻擊逃兵。雖然該報導非出自他手，但阿奈特仍於數月後辭職。

2003年第二次波灣戰爭期間，他替NBC與國家地理頻道（National Geographic）採訪，期間因接受伊拉克國營電視台訪問，批評美軍戰略而遭開除，言論在美國國內被譴責為反美。

阿奈特於1934年11月13日出生於紐西蘭里佛頓（Riverton）。高中畢業後進入家鄉「南地時報」（Southland Times），首次涉足新聞業。

阿奈特身後留下妻子及兩名子女。