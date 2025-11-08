「戰士奇兵」紐西蘭名導李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲

（法新社威靈頓7日電） 紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，這位毛利人名導因「戰士奇兵」（Once Were Warriors）走紅，外界向來稱他「優雅而才華洋溢」。

李塔瑪何瑞在票房大片「戰士奇兵」走紅後，隨後前往好萊塢開創事業，他執導的電影，還包括2001年驚悚片「全面追緝令」（Along Came a Spider）與隔年007系列電影「誰與爭鋒」（Die Another Day）.

他的家人以聲明表示，李塔瑪何瑞今天是在家中安詳去世。

李塔瑪何瑞1994年以電影「戰士奇兵」成名。這部電影改編自作家杜夫（Alan Duff）小說，講述一個城市裡毛利人家庭，如何在貧困與暴力中奮鬥。

這部電影至今仍是紐西蘭票房最高的電影之一，並贏得國際讚譽。

在片中飾演主角「傑克（Jake）」的演員泰姆拉莫里森（Temuera Morrison）表示，李塔瑪何瑞對電影製作的敏銳眼光使他脫穎而出。

泰姆拉莫里森今天接受紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）採訪時說，「他（李塔瑪何瑞）可能是我們孕育出最優秀的導演。」

「我認為在電影製作各方面，沒有人能超越他的知識水平。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」