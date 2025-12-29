戰火奪走 15 萬生命 蘇丹國腳冀為人民帶來快樂｜Yahoo

飽受戰火摧殘的蘇丹，國家隊球員正在摩洛哥角逐非洲國家盃，球員都希望比賽能為深陷人道危機的同胞帶來希望與快樂，圖為蘇丹國家隊上周在分組賽首戰作賽前奏唱國歌。 (Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】非洲國家盃 2025 決賽周正在摩洛哥舉行，這項兩年一度的國際足球錦標賽，除了是體育競技，也是非洲各國人民的精神寄托。在昨日（28 日）進行的一場分組賽，冷門球隊蘇丹爆冷小勝赤道幾內亞，為無數活在戰火下的蘇丹人民帶來希望與難得的喜悅。

世界排名 117 淘汰加納創奇蹟

這是 2015 年以來蘇丹國家隊首次在非洲國家盃決賽周的勝仗，他們首場小組賽慘吞阿爾及利亞三蛋，今仗是生死存亡之戰，結果憑藉對方擺烏龍取得全球唯一入球，目前在 E 組排第三，但與第二的布基納法索同分，保持出線希望。雖然蘇丹在國際足協排名第 117，但在外圍賽擊敗強國加納，令人刮目相看。

廣告 廣告

提起蘇丹，多數人只會聯想到戰火、饑荒與種族滅絕。根據聯合國難民署資料，蘇丹 2023 年 4 月爆發衝突，導致全球最大規模人道危機之一，近八百萬人被迫逃離家園，當中 150 萬人前往乍得及南蘇丹等鄰國尋求庇護。兩年多的內戰已造成 15 萬人死亡，超過 2,100 萬人面臨嚴重飢餓，總部設於華盛頓的「外交政策」網站上周五(26 日）指出，蘇丹正陷入種族滅絕危機。

持續超過兩年的內戰，導致蘇丹近八百萬人流離失所，需要入住難民營。(Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)

至於目前在摩洛哥比賽的蘇丹國腳，也面對過重重挑戰。 28 歲的美籍蘇丹裔中場球員 Taifour 與他的隊友兩年多前曾在蘇丹中部的 Omdurman 一間酒店內被困，當時槍手包圍酒店，射擊政府軍機，企圖接管該區。衝突兩日後才結束，Taifour 隨即飛返美國。事實上，很多蘇丹球員都已留下家人逃離本國，期望可以延續足球事業。

蘇丹國內的足球聯賽已經無法進行，球員被迫在國外比賽，國家兩大球會需要參加鄰國盧旺達的聯賽。

「我們正嘗試在他們心中播下微笑的種子」

美聯社報道形容，對於很多蘇丹人來說，國家隊已成為希望與團結的象徵，也是短暫逃離戰火的難得喜悅之源。在蘇丹首場分組賽出戰阿爾及利亞時，他們在場外揮動國旗、駕着汽車響咹，數百蘇丹球迷在場內高叫「蘇丹」，手舞足蹈狂歡。球員說，戰爭是他們在球場上的動力，他們背負着同胞的期望。

蘇丹國腳 Mohamed Abuaagla 說，戰火摧毀了國家很多地方，殺害了很多無辜人民，球賽可以為家鄉的人們帶來快樂，「即使他們面對着艱苦，我們正嘗試在他們心中播下微笑的種子」。Abuaagla 的叔父在戰爭期間發病，但戰事令家人無法送他到醫院治理，結果病逝家中。

「每場比賽之前，我都會為蘇丹國內的人祈禱。他們值得擁有快樂，我會竭盡所能帶給他們快樂。」Taifour 說。