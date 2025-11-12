最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
戰火持續近4年 烏克蘭逾1萬平方公里水域需排雷
（法新社基輔12日電） 俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，聯合國今天指出，烏國約有1萬3500平方公里面積的湖泊、河流及海岸線可能受到水雷和爆裂物的污染。
儘管俄烏戰爭主要於地面進行，但兩國都在海岸線附近大規模布雷。
聯合國開發計畫署（UNDP）駐烏克蘭辦事處透過聲明表示：「估計烏克蘭有1萬3500平方公里的水域，包括第聶伯河（Dnipro River）、湖泊和黑海（Black Sea）海岸線，可能受到戰爭遺留爆裂物的污染。」
僅有1.4%的受污染水域進行排雷，清除大約2800枚爆炸裝置。
烏克蘭在排雷作業中使用水下機器人，聯合國還提到，已經培訓15位專業指導員支援烏方。
今年8月，烏克蘭的黑海沿岸城市敖德薩（Odesa）發生一起水雷爆炸事件，造成3名遊客死亡，當時他們於禁區游泳而觸發水雷。
其他人也在看
G7外長會議加拿大登場 聚焦烏克蘭問題與關鍵礦物
（法新社蒙特婁10日電） 七大工業國集團（G7）外交部長明天將在加拿大召開會議，預料將聚焦烏克蘭問題，並尋求為結束這場已長達4年的衝突達成共識。G7外長會議召開之際，美國總統川普10月對俄羅斯兩大石油企業祭出制裁，並強烈抨擊俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）拒絕結束戰爭。法新社 ・ 1 天前
澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞
（法新社基輔11日電） 烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫。烏克蘭國家肅貪局（NABU）昨天表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。法新社 ・ 14 小時前
BBC拼接演講內容 川普宣稱有義務提告
（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普（Donald Trump）在今天播出的福斯新聞（Fox News）專訪中說，自己「有義務」因英國廣播公司誤導性地剪輯其演說而提告，但未明確宣布將採取法律行動。根據法新社取得的信件，川普的律師團隊昨天威脅將對英國廣播公司（BBC）提起10億美元的訴訟。法新社 ・ 10 小時前
聯合國最新糧食報告 16國家和地區列為飢餓熱點
（法新社羅馬12日電） 聯合國兩大糧食機構今天共同發布報告示警，全球新增數以百萬計可能面臨饑荒的民眾，人道援助資金短缺加劇了本來就已經相當嚴峻的現況。這份聯合報告提到，人道援助資金「嚴重不足」，只有收到105億美元，幫助那些面臨風險民眾所需的資金則要290億美元。法新社 ・ 6 小時前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄國戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（法新社赫爾辛基12日電） 芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。哈卡寧表示，北歐國家正加強防務合作，以應對未來威脅，並對北約在北方地區的作戰能力提供支援。法新社 ・ 1 小時前
泰柬邊境地雷炸傷4士兵 泰重申暫停執行和平協議
（法新社曼谷11日電） 泰國今天宣布，因邊境地區發生地雷爆炸造成兩名泰國士兵受傷，決定暫停與鄰國柬埔寨簽署的和平協議執行。根據協議原定的後續措施，泰國將釋放18名被扣押的柬埔寨士兵。法新社 ・ 1 天前
聯合國示警 全球空調需求到2050年恐為目前3倍
（法新社日內瓦11日電） 聯合國今天警告，全球空調需求到2050年可能為現有的3倍以上，並呼籲採取更永續的降溫解決方案。聯合國環境規劃署強調，被稱為「被動冷卻」的各種選項，包括更好的牆面及屋頂設計、遮陽設施、太陽能離網解決方案與通風設計。法新社 ・ 12 小時前
英國金融時報：歐盟擬對谷歌展開新調查 涉新聞機構排名問題
【彭博】-- 英國《金融時報》引述未具名官員報導稱，Alphabet旗下谷歌因在搜索結果中對新聞媒體機構的排名方式面臨歐盟新的競爭調查。歐盟委員會勢將調查谷歌涉嫌降低對刊載付費推廣內容的新聞出版商的搜索排名。新的調查將依據歐盟的《數字市場法案》進行。谷歌在全球範圍內面臨數十起反托辣斯調查，內容包括是否濫用其在搜索、廣告和移動生態系統中的主導地位。谷歌未立即回應置評請求。原文標題Google Faces EU Competition Probe on News Rankings, FT ReportsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 3 小時前
潘釗彤離隊Beanies後首支個人音樂作品 曾拍拖兩日冇feel即分手 直認「最爛係我」
潘釗彤離團後，正式以獨立歌手身份回歸，推出首支個人音樂作品《世界上最爛的人》！選擇離隊發展是她的決定，釗彤坦言與經理人出現信任問題，嘗試溝通後仍未有達成共識，基於互相尊重下回復自由身：「好慎重咁考慮到可能分開對於大家都有好處，先會分道揚鑣。」釗彤表示與隊友依然是朋友：「確實係冇以前一齊工作時咁親密，不過大家都係『陳輝陽X女聲合唱』出嚟，所以都有一定嘅經歷，最後佢哋尊重我嘅決定，我都尊重佢哋！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
9.51克拉藍鑽Mellon Blue 近8億拍出
（法新社日內瓦11日電） 重9.51克拉、呈現艷彩藍色的「麥隆藍鑽」（Mellon Blue），原為美國藝術收藏家邦妮．麥隆，是美國著名園藝家、慈善家與藝術收藏家。法新社 ・ 14 小時前
真假難辨 調查：97%受訪者無法分辨AI音樂與真人創作
（法新社巴黎12日電） 根據今天發布的一項調查，現在人們幾乎無法分辨由人工智慧產生的音樂和人類創作的音樂之間的差異。Deezer指出：「有97%的受訪者無法分辨AI全程生成的音樂與人類創作的音樂。」法新社 ・ 11 小時前
白宮稱萬眾矚目的10月就業和CPI數據恐怕會永不見天日
【彭博】-- 白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特周三表示，政府長時間的停擺可能導致不會發布10月失業率和消費者價格指數報告。「民主黨人可能已經永久性地損害了聯邦統計系統，所以10月CPI和就業報告可能永遠都不會發布了，」 萊維特在當天的記者會上說。萊維特說令人擔憂的是，沒有數據就像「讓我們聯儲會的決策者們在關鍵時候形同盲飛」。原文標題October Jobs, CPI Data Unlikely to Be Released, White House SaysMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 2 小時前
189公分大叔23歲欠數億！ 阿部寬61歲反殺成主播王！
那年中央大學電機系的阿部寬，隨便報名集英社「Non-no boy フレンド大賞」就奪冠，從此《Men's non-no》封面被他刷43次😎。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
巴拿馬：查獲12公噸古柯鹼準備運往美國、逮捕10人
（法新社巴拿馬市11日電） 正值美國加強其在拉丁美洲的反毒軍事部署之際，巴拿馬當局今天宣布，在太平洋一艘渡輪上查獲大量古柯鹼準備運往美國。巴拿馬是古柯鹼運輸的中轉點，毒品主要來自南美洲，特別是哥倫比亞，目的地則是全球最大消費國美國。法新社 ・ 11 小時前
何文田中五女生上課時「尿袋」爆炸冒煙 老師大驚報警
何文田一間中學發生火警。 今日（12日）早上10時47分，一名中五女學生於何文田常和街6號的基督教女青年會丘佐榮中學上課時，其書包內突然傳出爆炸聲響，並冒出少量煙，老師見狀連忙報警。警方及救援人員接報後趕至現場，消防發現女學生的書包內有一個俗稱「尿袋」的外置充電器，但冒出的煙已自行熄滅，事件中無人受傷，亦無須疏散am730 ・ 14 小時前
蘇哈托獲印尼追封為「國家英雄」 獨裁史惹爭議 人權組織憂「新秩序」重現｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼政府周一（10 日）在雅加達國家宮頒發「國家英雄」榮銜予已故獨裁總統蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父，事件在當地引發爭議，外界憂慮政府此舉象徵印尼或出現威權主義回潮。Yahoo新聞 ・ 1 天前
習近平跟特朗普都不去 COP30開來還有意義嗎？
BBC 十年前在巴黎拍攝的一張照片，如今看起來有些像歷史遺跡。 照片中，數十名身穿深色西裝的男女排成一列，站在一個巨大的標牌前，上面寫著「巴黎第21屆聯合國氣候變化大會」（COP21 Paris）。 正中央是時任英國首相卡梅倫（David Cameron），他笑容滿面，站在未來的查爾斯三世國王（King Charles III）旁邊，而站在國王前面的是中國國家主席習近平。遠在右側的是時任美國總統奧巴馬（Barack ...BBC News 中文 ・ 1 天前
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本多地取消紅葉季及煙花大會等活動
日本共同社報道，由於日本近日接連發生熊出沒襲擊人事件，國內多地文體活動被逼取消。10月中旬，北海道北斗市一處公園，因活動時段與棕熊活動的夜間時段重合，遇熊危險系數升高，因此張貼公告，通知取消紅葉季亮燈活動，而札幌市亦有一些公園和散步路線關閉。在7月發生送報員遭熊襲擊身亡事件的北海道福島町，繼大相撲九重部屋夏季集訓取消後，至少還有煙花大會等7場活動停辦。此外，富山縣入善町取消了長跑接力大賽，秋田縣大仙市停辦了國家指定名勝「舊池田氏庭園」的萬聖節活動。據悉，熊一旦在人類居住區獲取食物，便可能反覆前來。熊生態問題專家、酪農學園大學教授佐藤喜和提醒活動舉辦者，須妥善處理垃圾及作物，避免吸引熊隻，並完善地區環境。他又稱，從周期來看，明年山中作為食物的果實將會充足，預料熊出沒將會減少。(WL)infocast ・ 1 天前