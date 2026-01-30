戲劇性探索動作 RPG 最新作《CODE VEIN 噬血代碼II》於 1 月 29 日發售！倒數插畫與各式宣傳影片同步公開！

由株式會社萬代南夢宮娛樂推出的戲劇性探索動作 RPG《CODE VEIN 噬血代碼II》，已於 PlayStation 5、Xbox Series X|S 平台在 2026 年 1 月 29 日（四） 發售，STEAM 版則於 1 月 30 日（五） 推出。

為紀念發售，《CODE VEIN 噬血代碼II》官方 X(@CODE_VEIN)公開了由美術總監板倉耕一先生繪製的倒數插畫，以及上市宣傳影片。

《CODE VEIN 噬血代碼II》正式發售！發售紀念插畫公開中！

發售倒數插畫

為紀念本作上市，由美術總監板倉耕一先生繪製的倒數插畫，現已於官方 X(@CODE_VEIN)公開。

發售前已有實況主搶先公開遊玩影片！

灯里愛夏氏 専攻プレイ動画

在正式發售之前，《CODE VEIN 噬血代碼II》的遊玩影片已於各大頻道公開。

其中也包含隸屬於 VIALIVE、曾將前作《CODE VEIN》完整通關的燈里愛夏(@TomoriManaka)挑戰《CODE VEIN 噬血代碼II》的影片！

影片可於其官方 YouTube(@TomoriManaka)觀看，但內容可能 包含劇情劇透 ，觀看時請特別留意。

此外，還有其他搶先遊玩的存檔影片陸續公開。

可藉此確認本作的整體氛圍，建議在留意劇透的情況下觀賞。

搶先遊玩存檔如下：

最新影像「上市宣傳影片」公開中！

作為本作的最新影像，能一窺主角所背負的使命，以及英雄們交織而成的戲劇片段的上市宣傳影片現已公開。

影片中可欣賞到本作的劇情、戰鬥場面與角色魅力，千萬別錯過。

其他相關影片也已於 Bandai Namco Entertainment 官方 YouTube 頻道公開。

不妨親自確認這個美麗卻詭譎的世界，以及各個角色的部分活躍表現。

詳細資訊請至《CODE VEIN 噬血代碼II》官方網站查閱。

