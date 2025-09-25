Jimmy Kimmel 節目復播 分析：觸發退訂抗議
戲院優惠2025｜10.1半價睇好戲 9.26中午12點開賣！一文睇清半價戲飛優惠詳情、各戲院院線優惠＋購票連結
Yahoo著數專員為你整合各大院線戲票/會員優惠，仲有各區戲院院線一覽！
10月1日就是國慶日，有不少十一國慶優惠，當中有「10.1半價睇好戲」活動，並將在9月26日中午12點開賣，全港52間戲院可以半價買戲飛！此外，Yahoo著數專員為大家整合香港各區連鎖戲院優惠和位置，當中包括有信用卡戲票買一送一優惠、各大連鎖院線會員優惠，即睇最新戲院優惠整合！
10.1 半價睇好戲
全港52間戲院於10月1日國慶日，所有場次不論任何電影、任何票種、任何放映格式，VIP House戲票一律半價，原有的長者首場優惠、小童、學生、長者票亦會再有半價優惠！在9月26日中午12時，各大戲院票房及網上售票網頁公開發售半價戲飛（除寶石戲院將於2025年9月30日起預售外），於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。
全港商業戲院購票連結：
01：MCL戲院優惠
指定大新信用卡優惠
即日起至2025年12月17日，憑大新瑪利諾修院學校 VISA 白金卡、大新出類拔萃白金卡及DSOBA Centennial World 萬事達卡於FESTIVAL GRAND CINEMA購票可享以下優惠﹕
正價2D電影戲票8折
於票房購買戲票兩張或以上可獲細爆谷券一張
指定AEON信用卡
憑指定AEON信用卡購買正價2D戲票一張，可享電影戲票9折優惠，同時以AEON信用卡網上購票，可免手續費。 (不適用於AEON JCB 信用卡；網上購票不適用於AEON銀聯卡)
滙豐Red信用卡
即日起至12月31日，憑滙豐Red信用卡登記及於MCL戲院簽賬，便可透過滙豐Reward 印花卡獎賞功能專享高達額外$360「獎賞錢」。於MCL戲院單一簽賬淨額滿$50或以上可賺取及收集1個印花，收集每滿3個印花，可領取額外$30「獎賞錢」。推廣期分為4個階段進行（2月1日至3月31日、4月1日至6月30日、7月1日至9月30日、10月1日至12月31日），而每個階段最多可享額外$90「獎賞錢」。
會員優惠：免費入會儲分
於MCL手機應用程式或網站免費加入成為MCL MAX會員，購買電影戲票可享9折優惠，送基本迎新300 MCL Tokens，Tokens可換領小食、戲飛或限量電影禮。
02：英皇戲院優惠
戲票買1送1
現持有匯豐visa signature卡，即可透過流動電話或感應式付款功能購買星期一至四電影場次，享正價2D戲票買1送1、細爆谷買1送1。另可於星期一至四可享正價3D戲票9折及星期五、六及日享正價2D戲票8折 。
英皇戲院全新會員計劃VIP CINEMER
英皇戲院推出全新會員優惠，即時入會即可享以下會員福利：
於生日當月首天獲贈生日電影贈券1張及生日餐飲贈券1張，並自動存入其電子會籍
成功登記VIP CINEMER會籍可獲贈2,500 PopCoin積分並自動存入電子會籍。憑1,000 PopCoin積分可享2D或3D戲票買一送一優惠乙次。如要購買較長片長之電影、2D ATMOS電影或與發行商有特別協議之電影 ( 如適用 ) 須付附加費
購買正價2D、3D、IMAX、MX4D及貴賓影院the CORONET戲票可享85折優惠
購買優惠場次戲票（即非正價戲票之電影場次，包括但不限於首場、早場、中午場、午夜場或星期二優惠場等）可享9折優惠（長者首場除外）
於英皇戲院餐飲部出示有效之會員卡或電子會員卡購買食品或飲品，即可享85折優惠
每消費HK$1可賺取1 PopCoin積分，有任何消費金額之戲票交易可即時賺取印花，獎賞則於翌日發放
會員限時免費登記 2D電影$50
在9月13日至10月31日期間，CINEMER及VIP CINEMER會員可以優惠價港幣$50，購買英皇戲院及英皇戲院Plus+ 2025年9月13日至10月31日電影場次之2D戲票。
03：百老匯院線優惠
戲票優惠
指定美國運通卡買1送1
持有美國運通信用卡可在百老匯院線享購票優惠，由即日起，憑美國運通卡Centurion、白金卡、白金信用卡及Charter卡會員，於香港百老匯院線購買電影戲票，或於網上購票，均可獲享折扣禮遇。全年逢星期五購買3D、2D及IMAX戲票可享買1送1優惠。
另外美國運通卡Centurion、白金卡、白金信用卡、美國運通Blue Cash® 信用卡、美國運通I.T Cashback卡及Charter卡會員則可於其他日子購買3D、2D及IMAX戲票享8折優惠。購買4DX正價電影戲票，可享9折優惠。
會員優惠
正價戲票低至8折
以$120申請成為bcinephile會員，可享正價戲票低至8折、百老匯院線贈券2張、憑積分於百老匯院線享正價買一送一、購買指定正價美食套餐低至8折優惠等。而申請成為MOViE MOViE會員，同樣享受bcinephile會員優惠，另有藝術文化優惠，包括購買本地藝術團體正價門票9折，以及購物及餐飲商戶全年優惠，不定期有MOViE MOViE會員專屬活動，年費$180起！
04：Cinema City優惠
限時開學優惠
由即日起至9月30日，可以優惠價$98購買正價戲票1張和單人爆谷餐，單人爆谷餐可選任何口味的細爆谷，送中汽水/屈臣氏水/菓汁先生飲品一杯；而正價戲票2張和雙人爆谷餐亦只是$168起，雙人爆谷餐包中爆谷一份和中汽水/屈臣氏水/菓汁先生飲品兩杯。
學生優惠
出示有效學生證，於小賣部購買指定正價小食，可以優惠價$1換購百事系列汽水一杯（22oz）。
會員優惠
以$120會費申請成為Cinema City VIP會員，可享全年正價戲票85折、小食/精品店9折，入會即享1,500會員積分及單人爆谷換領券，生日月份亦可自動獲取1,000積分，積分可以換戲票，普通2D戲票由700至900分不等。如連續3年成為Cinema City會員，可升級為至尊會員，正價戲票享8折、小食/精品店9折、送單人爆谷換領券，另有1,000續會獎賞積分、生日月份亦可自動獲取1,000積分。
05：影藝戲院優惠
戲票信用卡優惠
中銀信用卡買1送1
指定中銀信用卡在全線影藝戲院購買星期五、六正價戲票買1送1，日日正價戲票或指定爆谷餐85折優惠。
中銀Chill Card優惠
即日起至9月30日，中銀Chill Card買戲票可享高達10%現金回贈
星期一票價最平$40
每逢星期一，全線2D電影戲票一律只需$40，IMAX電影票價一律$85，優惠不適用於公眾假期。
會員優惠：
VIP會籍年費為港幣$138，會員可享正價電影及小食部8折優惠、新入會可獲得2D電影贈券及爆谷1人餐換領券1張、生日獲得VIP電影贈券及爆谷1人餐換領券1張；每消費滿$1即可獲得1分，累積指定分數即可換領不同電影戲票。
05：星達院線優惠
限時優惠：
即日起至12月31日，限時上網購票免手續費
即日起至10月31日，網上購買套餐8折優惠
即日起至12月31日，StarFans或StarFans Plus限時入會優惠減$20
會員限定優惠
一般註冊會員網上購票可免手續費，而登記成為StarFans會員或StarFans Plus會員，即可享更多優惠，StarFans會員可享購票9折、小食部85折、300分生日積分等福利；StarFans Plus會員可享購票、小食部8折、生日免費戲飛、生日額外500分等福利。
生日免費優惠2025｜原來生日可以免費食西樹泡芙、Starbucks免費飲品、 海洋公園免費入場！仲有16大0蚊任食任玩生日福利
