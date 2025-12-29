戴佩妮宣布內地巡唱取消 原因曝光：不在乎面子問題

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手戴佩妮舉行「雙生火焰」巡迴演唱會，27日唱到中國四川成都站，卻哽咽宣布取消北京、廣州場次，她在演唱會上直言：「我根本不在乎面子不面子的問題，一直都不避諱這樣的場面，我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣，然後要大家幫我一直吹得很厲害。」承認因票房不理想，難以負擔舞台成本，不得不做出取消的決定：「很可惜但是沒有遺憾」。

戴佩妮「雙生火焰」的舞台設計備受國際肯定，以獨特視角奪下倫敦設計獎最高等級鉑金獎，更在美國繆斯設計獎一舉摘下「概念設計－娛樂類」、「活動－演唱會類」兩項鉑金獎，三座國際最高榮譽加持，使演唱會從音樂舞台昇華為兼具美學與視覺衝擊的藝術作品，無奈不敵商業現實的衝擊。她表示將取消尚未售票的北京站和廣州迴，因此內地巡演將在1月17日的杭州站劃下句點：「我常常說人生是一場修行，修行的第一步不是開悟，也不是明白很多的道理，而是停止了與現實對抗，就像現在的我們。你不是會反覆地在問說為甚麼會這樣？但是我們應該問的就是，我們應該如何安住。」最後亦哽咽道：「最後我想說的就是，真正的力量從來不是對抗而是鬆手。我們只需要在這一刻，站穩了自己，你就會明白，所有的課都不是要你倒下，而是要你學會如何站著，站穩自己的心。」

廣告 廣告

隨後「戴佩妮《雙生火焰》北京及廣州演唱會取消」公告中提及：「由於特殊的舞台製作，場地的環境限制，現實的艱難無奈，我們陸續遇到了諸多難以克服的挑戰。經過與藝人團隊及各方夥伴嚴謹、慎重的溝通，我們最終不得不做出取消北京和廣州兩站的決定。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】