戴克辛搭機返國 允諾出庭聆聽法院判決

（法新社曼谷8日電） 泰國最高法院預計9日針對前總理戴克辛於2023年8月流亡返國後一宗保外就醫案進行宣判。對泰國政壇影響深遠的戴克辛上週意外搭機離境後，今天下午搭機回國並公開允諾出庭聆判。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）上週出乎意料搭機離境，當時戴克辛家族政治王朝所屬的政黨下台，引發外界揣測戴克辛逃避最高法院針對他的調查；調查聚焦於他是否確實服刑。

泰國媒體播出的影像畫面顯示，現年76歲的戴克辛今天下午搭乘私人噴射機降落曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport），他公開承諾將親自出庭聆判。

案件調查結果預計9日宣布，雖然重點不在於戴克辛有無罪責，分析家認為判決結果仍可能使他再次入獄。

戴克辛2023年8月結束流亡返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減為一年。

泰國時任總理賽塔（Srettha Thavisin）去年2月表示，正在服刑的戴克辛將按照法律規定於當月提前獲釋。

最高法院政治職務人員刑事審判庭自4月起展開調查，傳喚監獄官和醫療官員，釐清戴克辛的刑期是否依法執行。

戴克辛家族過去20年一直被視為泰國親軍方和親王室保守勢力的主要對手，這些精英階層認為他的民粹風格對傳統社會秩序構成威脅。

歷經一連串司法及政治挫折後，戴克辛家族的政治王朝勢力持續減弱，值此之際，最高法院的判決可能對該家族再添打擊。