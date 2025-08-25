戴尚誠指黑雨簡約公屋無漏水 可應對極端天氣

【Now新聞台】提供逾2000個單位的牛頭角彩興路簡約公屋用了約一年半時間建成，創全港最快高層建築紀錄。對於過渡性房屋有滲水情況，房屋局副局長戴尚誠表示，簡約公屋防水標準與石屎樓一樣，確保可應對極端天氣。

佔地約1.2公頃的彩興路簡約公屋項目，是首次利用全組裝合成法興建的高層臨時房屋，兩座分別18及19層高，提供2290個單位。

項目打破高層建築全港最快興建時間紀錄，由施工至落成只用了約一年半。建築署表示，透過簡潔設計，令造價由初時估計的274億，減至今年三月的210億元，節省23%。

建築署工程策劃總監王安華：「簡約公屋是簡約但不簡陋，因為我們想建造的是要快和標準化。另外，我們亦不會花巧，一直做建築設計都是以一個實而不華的形式，所以你見到基本上應該要存在的東西要有，不應該存在的東西，我們盡量不會設置在這裡。」

對於過渡性房屋有滲水問題，加上近期多次出現特大暴雨，令人關注簡約公屋的抵抗能力。房屋局副局長戴尚誠稱，項目標準與其他公營房屋看齊，暫時無出現漏水。

房屋局副局長戴尚誠：「對上一次黑雨都非常感恩，只是走廊尾段位置有撇水，因為我們是開放式走廊。本身每個組裝合成的箱在工廠內都會進行防水測試，來到之後亦有複檢。」

戴尚誠又稱彩興路項目用地原為配水庫，會視乎長遠房屋需求變化，再決定是否延長用地規劃為簡約公屋。

彩興路兩座簡約公屋分別在6月底及7月底入伙，目前入住率已達7成半。房屋局表示，未來會繼續提供搬遷津貼。

