戴德梁行促成72億鉅額交易 阿里巴巴與螞蟻集團落戶港島壹號中心 釋放中資長線信心

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月27日 -



（一）標誌性交易：阿里與螞蟻集團聯手收購港島壹號中心



2025年12月，戴德梁行資本市場部團隊促成阿里巴巴與螞蟻集團宣佈斥資約72億港元，購入銅鑼灣港島壹號中心最高13層（即21-35層）商業寫字樓，涉及約27萬平方呎樓面、屋頂標誌及50個停車位，作為兩家企業的香港總部，多個部門將進駐其中，包括技術、財務與境外投資支援團隊。該項收購不單是自2021年以來香港最大宗寫字樓成交，更是兩大中資科技巨頭確立香港作為其核心營運樞紐的戰略佈局。



類似收購交易實屬近年罕見，其指標性意義在於「自用」性質。中資企業選擇「買」而非「租」，反映中資企業對本港長遠經濟與營商環境的信心回歸，並視香港為拓展國際業務的理想基地和境外戰略後台，這種將技術、財務與境外投資支援團隊實體落戶的舉措，為本地商業物業市場注入強心針。



（二）專業橋樑：戴德梁行資本市場部HKPRC團隊



面對中資企業投資趨勢與佈局的轉變，戴德梁行資本市場部HKPRC團隊憑藉對中資企業的投資需求、審批流程、資金結構及合規要求的深刻理解，成為連接中國內地資本與香港市場的專業橋樑。



HKPRC團隊早在20年前已前瞻性設立，深耕中國內地市場，並與香港及海外團隊緊密協作，構建無縫對接的跨境服務體系。團隊不僅協助內地資本「走出去」，也引進全球資金參與內地市場，打造中國內地與國際資本之間的核心節點。



戴德梁行資本市場部HKPRC主管陳彩麗（Charli Chan）表示﹕「我們很榮幸能憑藉深厚的市場洞察與跨區域資源，促成此次交易。回顧過往，該團隊曾成功協助聯合體收購領展230億資產包、綠景收購觀塘海濱道項目及會景閣等重大交易。此次港島壹號中心的成交，再次驗證了戴德梁行在複雜跨境交易中的領先地位。」



在多變的市場環境下，HKPRC團隊提供的不僅是交易撮合，更涵蓋策略定位、風險管理、資本結構設計等全方位顧問服務，致力協助中資企業在香港實現可持續的戰略部署與價值落地。



（三）2025年回顧：中資主導大宗交易，香港優勢持續突顯



綜合 2025年多宗商業物業成交個案，中資買家正主導香港的大宗交易市場，來自大中華區(除香港外)買家涉及金額高達173億港元，佔整體市場成交金額達43%，按比例計算，更創下自疫情以來的新高。主要交易包括：





物業類型

買家

項目

交易金額



（港元）

用途

商廈

阿里巴巴及螞蟻集團

港島壹號中心

72億

總部及營運據點

商廈

京東集團

中國建設銀行大廈50%業權

​近35億

自用/投資

商廈

東吳證券

中環皇后大道中122-126號

逾10億

自用

酒店

南洋商業銀行

觀塘悅品海景酒店

18.7億

債權收購

酒店

招商局商業房託基金

尖沙嘴柯士甸路Habyt Austin Avenue酒店

2.06億

學生宿舍



中資企業大多將資產用作設立總部或營運用途。香港作為中國內地企業「出海」的首站，具備資金自由流動、普通法制度、成熟金融服務體系與中英雙語環境等優勢，仍穩居中資企業「出海」的中轉站地位。此外，政策紅利包括《促進粵港澳大灣區數據跨境流動合作備忘錄》、人才引進計劃與稅務優惠，為企業提供更具預期性的發展環境。在資金成本下降的環境下，具備實力的中資企業傾向購入優質資產，以鎖定長遠營運成本及穩定現金流，並看重未來於港的戰略佈局，作為連接內地與國際市場的雙向跳板。



（四）2026年展望：中國資本將持續加碼香港



從資產配置的角度來看，香港核心區域的土地供應極其稀缺，經歷了過去幾年的市場調整，目前香港的物業價格與租金水平已逐步重回軌道，價值逐步回歸。加上2025 香港IPO 融資金額約2800億元，為全球首位。相關的企業上市、設立辦公室、其上下游產業的延伸而造成的資產配置和使用需求上升，將有助香港房地產平穩發展。展望2026年，隨著企業對不動產的配置需求回升，預期中資企業將持續加碼香港核心資產，並以「總部設立」與「營運升級」為主要驅動力。香港作為中國內地資本「走出去」的首站，與國際資本進入內地的門戶地位並行，雙向角色明確，對於具長線視野的內地企業而言，香港仍是不可或缺的資產配置與業務樞紐。



投資趨勢一：總部設立與數據基建逐步受到市場關注



隨著中資企業拓展海外與境外業務，越來越多企業選擇香港作為海外總部或區域營運樞紐，推動自用型寫字樓需求持續上升。此舉有助企業鎖定營運成本，同時善用香港於專業服務、稅制與地理位置上的優勢，加強全球資源整合與決策效率。與此同時，支撐總部營運的數據基建需求亦逐步浮現。尤其在雲端運算、AI應用與跨境數據處理需求日增的背景下，部分中資與海外投資者已開始留意香港在發展數據中心方面的潛力，包括：



擁有 12 條國際海底電纜 及 9 個登陸站 ，網絡連接優勢顯著

雙語法治環境與跨境數據流動政策紅利，有利合規與業務拓展

對低延遲、高效能算力基礎設施的需求持續上升



儘管目前市場供應仍有限，相關交易亦不多，但預期未來將有更多投資者透過與本地營運商合資或策略性參與方式，探索香港數據中心市場的發展機會。



投資趨勢二：酒店資產轉型帶來供應缺口



2024–2025年間，香港錄得近30宗酒店與住宿相關物業成交，當中不少中小型酒店已被改建為學生宿舍或長租住宅，以回應新興租賃市場需求。此轉型潮流雖短期內釋放出可觀回報空間，惟亦導致中低端旅遊型酒店供應顯著減少。隨著旅遊市場逐步復甦，尤其區域旅遊與短途商務需求回升，市場對中低價位接待型酒店的需求正在回升，供應卻相對短缺，相信部分投資者會重新關注旅遊型酒店資產。





