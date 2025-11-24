戴德梁行獨家代理放售 壽山村道23A

港島南區壽臣山 極罕有獨立屋地項目

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月24日 - 戴德梁行獲業主委託，獨家代理出售位處香港港島南區壽臣山，極罕有獨立屋地項目壽山村道23A，佔地約20,000餘平方呎。 10,000餘平方呎的花園包括三層高獨立屋實用面積為6,711平方呎、而且連車庫，是擁有極高私穩度的奢華大宅典範。



壽臣山為歷史悠久的尊貴地段，是政經名人和富豪家族的傳統聚居地。集合多個頂級私人會所，包括歷史悠久的香港哥爾夫球會、亞洲最高尚私人會所之一的香港鄉村俱樂部、而熱愛游艇的亦可選擇深灣遊艇俱樂部和香港賽馬會會所，全皆提供優質的會員服務和設施，為達官貴人休閒和促進商業合作的平台 ，亦是身份象徵。



壽臣山聳立南區豪宅頭段，穿過香港仔隧道即達繁華鬧市，5分鐘車程可達銅鑼灣，約10分鐘可接通中環商業核心；不想開車出入，可選擇南港島線，一站直達四線匯聚的超級轉車站 – 金鐘，兩站直達中環。



壽臣山所在的南區有多個優美沙灘、酒店和商場。全港最大型的主題樂園 – 海洋公園亦近在咫尺，且鄰近的黃竹坑屬政府「躍動港島南」重點發展區域。超過50萬平方呎的大型地標式商場 – The SouthSide，為整個南區居民帶來全新消閒體驗，盡顯區內動靜皆宜的舒適生活環境。



壽臣山周邊有許多歷史悠久的學校和頂尖的教育機構，著名學府如加拿大國際學校、港大同學會書院、聖保羅男女中學附屬小學、聖士提反書院、漢鼎書院、弘立書院等，都是書香世家，世代傳承的象徵。



此外，還有多所國際學校，如加拿大國際學校、新加坡國際學校（香港）、香港國際學校、滬江維多利亞學校和香港威雅學校等，提供國際課程，為孩子們打下堅實的基礎，開啟他們的國際視野，傳承家族的榮耀。



項目鄰近有貴族醫院之稱的「港怡醫院」，為南區居民提供更加便捷的醫療服務。港怡醫院以其專業醫療團隊和最先進的醫療設施聞名，提供高品質的醫療保健服務。



居於壽臣山，不僅擁有尊貴的地段，還可享受自然與繁華的完美平衡，是傳承榮耀與締造非凡人生的理想之家。



