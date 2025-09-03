戴德梁行獨家代理放售 旭逸酒店·荃灣

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月3日 - 戴德梁行獲委託，獨家代理放售葵涌圳邊街15-19號旭逸酒店·荃灣，鄰近葵興港鐵站。為一棟24層高之酒店，建築面積逾107,438平方呎，共提供160間客房。項目位於葵涌圳邊街及打磚坪街交界，位處上葵涌工廠核心，唯區內少有酒店項目。





酒店地下設有停車場，地下高層為酒店招待處，另有基座兩層作酒店餐廳、健身房、宴會廳及多功能用途房，涉及樓面約15,000平方呎。三樓至二十二樓為酒店房間，每層平均8間房，共設160間客房。值得注意是該酒店絕大部份房間面積頗大，平均實用面積達300呎，適合改裝成學生宿舍或勞工宿舍，全幢宿位可擴充至480位。



該酒店現時附設專線巴士服務，每隔30分鐘一班來往酒店及葵興港鐵站，另由葵興港鐵站至九龍站只需17分鐘車程，至香港站亦都只需20分鐘，十分便捷。附近大專院校有香港都會大學葵興校園、香港專業教育學院葵涌分校、職業訓練局青年學院(葵芳)等。





毗鄰區內地標商廈如九龍貿易中心KCC及KC100，區內葵涌廣場及新都會廣場，皆為熱門消費地點，消閒配套應有盡有。





過去兩個月有關酒店及全幢住宅成交如下﹕

物業 成交價 般咸道38C - YWCA 約$3.35億 新填地街98-104號甘霖大廈 約$1.08億 亞畢諾道2號Ovolo Central 約$2.6億 砵蘭街60號旭逸酒店·旺角 約$4.35億 德輔道西322號The Henry 約$1.83億 干德道64號 約$8,800萬 干諾道西138號The Connaught 約$4.4億 The Nate 約$2.72億





