戴德梁行獨家代理放售 旭逸酒店·荃灣

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月3日 - 戴德梁行獲委託，獨家代理放售葵涌圳邊街15-19號旭逸酒店·荃灣，鄰近葵興港鐵站。為一棟24層高之酒店，建築面積逾107,438平方呎，共提供160間客房。項目位於葵涌圳邊街及打磚坪街交界，位處上葵涌工廠核心，唯區內少有酒店項目。
酒店地下設有停車場，地下高層為酒店招待處，另有基座兩層作酒店餐廳、健身房、宴會廳及多功能用途房，涉及樓面約15,000平方呎。三樓至二十二樓為酒店房間，每層平均8間房，共設160間客房。值得注意是該酒店絕大部份房間面積頗大，平均實用面積達300呎，適合改裝成學生宿舍或勞工宿舍，全幢宿位可擴充至480位。
該酒店現時附設專線巴士服務，每隔30分鐘一班來往酒店及葵興港鐵站，另由葵興港鐵站至九龍站只需17分鐘車程，至香港站亦都只需20分鐘，十分便捷。附近大專院校有香港都會大學葵興校園、香港專業教育學院葵涌分校、職業訓練局青年學院(葵芳)等。
毗鄰區內地標商廈如九龍貿易中心KCC及KC100，區內葵涌廣場及新都會廣場，皆為熱門消費地點，消閒配套應有盡有。
過去兩個月有關酒店及全幢住宅成交如下﹕
物業
成交價
般咸道38C - YWCA
約$3.35億
新填地街98-104號甘霖大廈
約$1.08億
亞畢諾道2號Ovolo Central
約$2.6億
砵蘭街60號旭逸酒店·旺角
約$4.35億
德輔道西322號The Henry
約$1.83億
干德道64號
約$8,800萬
干諾道西138號The Connaught
約$4.4億
The Nate
約$2.72億
Hashtag: #戴德梁行 #旭逸酒店
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2023年公司全球營業收入達95億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、項目管理服務、資本市場、項目及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行擁有多元化、平等和包容性的企業文化，在可持續發展等領域表現卓越，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（
www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china
）。
新聞稿由客戶提供
