戴德梁行發佈《綠色收益：通過可持續發展解鎖商業地產價值》報告
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行今日發佈研究報告《綠色收益：通過可持續發展解鎖商業地產價值》。本報告旨在探討可持續發展如何影響中國商業地產的運營表現、資產價值及投資決策。通過綜合分析環境，社會與治理(ESG)的驅動因素、政策框架、市場趨勢，以及基準工具，如GRESB（格睿思）全球不動產可持續發展評級體系的實踐應用，為投資者、開發商、運營商等利益相關方提供深刻的市場洞察，助其精準把握可持續發展中的價值機遇。
市場對可持續商業建築的需求
可持續發展是指將ESG理念貫穿於房地產全生命週期管理——從規劃設計、施工建設、後期運營、到更新再建設。可持續發展涵蓋了節能減排、用戶福祉、企業倫理，以及應對氣候變化能力等。
受到嚴格的政策監管、投資者的期望與企業租戶的要求等多重因素影響，中國對可持續商業建築的需求穩步上升。可持續資產憑藉其長期價值、風險緩解、差異化競爭等核心優勢，正逐漸受到市場的廣泛認可和接受。
戴德梁行大中華區研究內容主管Shaun Brodie於GRESB評級成果中國區發佈會上介紹該報告
可持續發展與房地產資產表現——最佳實踐與策略建議
在商業地產領域，可持續發展已不再處於邊緣地位，也非可選項的舉措，而是影響資產表現的核心驅動力。隨著投資者、監管機構以及租戶對ESG的期待不斷演變，可持續性因素正成為決定市場競爭力和長期價值創造的關鍵要素。這一趨勢在中國尤為顯著，國家政策、城市規劃重點以及國內綠色金融的興起，正合力推動商業地產加速向可持續發展模式轉型。
儘管仍面臨挑戰――存在改造成本、數據透明度、監管不一致等問題――但行業領軍企業正通過針對性策略、應用房地產科技，以及深化利益相關方協作等方式來應對這些挑戰。那些將ESG理念融入核心運營與投資決策的房地產企業，將能夠在持續變化的市場環境中，更有效地釋放長期價值、吸引負責任資本並保持韌性。
未來展望
可持續房地產的格局正在迅速演變，其驅動力包括監管要求的日益嚴格、投資者需求的不斷增長、技術進步，以及氣候承諾的深化落實。越來越多的政府、城市和企業承諾實現淨零排放，為房地產行業設定了新的標準。這一轉變正在重塑新的開發和資產管理策略。人工智能、數據分析和數字孿生技術將在賦能更智能、高效且精準的可持續發展決策方面中發揮變革作用。同時，投資者正逐步將GRESB 評級從單純的基準參照工具，升級為風險定價和資本配置的決策的核心依據。這一趨勢將推動市場參與者採用更具系統性和前瞻性的ESG 管理方法――將可持續發展理念融入到企業戰略規劃、組織文化塑造，以及財務決策之中。
戴德梁行大中華區可持續諮詢服務主管、大中華區估價及顧問服務部諮詢服務主管黃衍維表示：「可持續發展已經成為中國商業地產行業發展的必然趨勢。通過將可持續發展理念貫穿於商業地產的全生命週期，商業地產項目能夠實現經濟、社會和環境的協調發展，解鎖巨大的綠色收益潛力。在未來的市場競爭中，那些能夠積極擁抱可持續發展、不斷創新綠色實踐的商業地產項目，將脫穎而出，成為行業發展的引領者和受益者。」
戴德梁行大中華區租戶研究主管Shaun Brodie 表示：「可持續發展為商業地產項目帶來了前所未有的機遇。踐行可持續發展理念的項目能夠降低運營成本，提高能源利用效率，從而增加項目的利潤空間。越來越多的投資者將可持續性作為投資決策的重要考量因素。同時，將ESG 理念融入核心運營與投資決策的房地產企業還能夠樹立良好的企業形象，增強企業的市場競爭力，為企業的長期穩定發展奠定堅實的基礎。」
請點擊此處下載完整報告
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2024年公司全球營業收入達94億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、專案管理服務、資本市場、專案及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行致力於"戴領無限超越"，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（
www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china
）。
