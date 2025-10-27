戴德梁行 勇奪皇家特許測量師學會 RICS香港2025年度估價團隊大奬

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 全球領先的房地產服務諮詢顧問公司戴德梁行 | Cushman & Wakefield憑著勝人一籌的優質專業服務，再次勇奪皇家特許測量師學會 | RICS 2025年度最佳估價團隊大奬。



戴德梁行持續發展並提升傳統估價服務範圍，包含可持續資產和另類資產類別，將估價功能拓展為涵蓋可持續發展、環境、社會及管治 (ESG) 和綠色金融等多領域專業知識的全方位解決方案。我們的團隊策略性地協調中國大陸和東協地區(ASEAN)的不同持份者，將始終如一的高專業水準和最佳實踐方案融入每項工作中。



戴德梁行大中華區估價及顧問服務部主管及董事總經理陳家輝先生表示：「我們很榮幸再次於RICS香港年度大獎中獲得殊榮，這項嘉許印證了估價團隊在專業精神、創新思維及不懈努力上的卓越表現。自1993年在香港成立以來，我們一直致力於提升服務範疇，涵蓋可持續發展、ESG及新興資產類別，為客戶提供全面的估值方案。這份認可進一步鞏固我們的使命——提供卓越的估值服務，並培育新一代業界人才。」



戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝先生表示：「祝賀各專業團隊再次展現我們與時並進，及以客為本的服務精神。是次於RICS香港年度大獎中獲得嘉許，反映我們持續為客戶提供創新及高質素方案的承諾。展望未來，我們將繼續秉持專業理念，為客戶提供卓越服務，引領香港房地產業界邁向新里程。」



照片



年度估價團隊大獎：香港估價及顧問服務團隊



請按此下載高解像照片



Hashtag: #戴德梁行



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

戴德梁行

戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2024年公司全球營業收入達94億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、專案管理服務、資本市場、專案及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行致力於"戴領無限超越"，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。



新聞稿由客戶提供

