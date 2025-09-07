戴情侶對戒！李彩玟《暴君》殺青宴偷放閃

▲李彩玟因《暴君的廚師》爆紅，不過他早在1年前就認愛柳多仁，近日劇組殺青宴還被捕捉戴情侶對戒，偷偷放閃女友，再度讓粉絲被甜翻。（圖／李彩玟IG@l.c.m____）

[NOWnews今日新聞] Netflix全新韓國古裝劇《暴君的廚師》由潤娥以及新生代男星李彩玟主演，日前開播後話題滿滿。其中，李彩玟展現的精湛演技更是吸引大眾視線，直接圈了不少粉絲。不過他早在1年前就已大方認愛女演員柳多仁，戲外超甜互動閃瞎許多觀眾，近日還被捕捉在劇組殺青宴上，大方帶著情侶對戒，再度讓大家甜翻。

李彩玟近日在殺青宴上，一張與童星的合照火速被瘋傳，只見他穿著黑色上衣，頭髮微亂，近乎素顏的蹲坐在童星身旁，伸出一隻手指向童星，其中，食指上戴的戒指火速被捕捉是與柳多仁同款的情侶對戒，不經意的撒糖再度讓粉絲狂喊「真的太甜了」、「戲裡戲外都在發糖」等，大讚兩人戀情就跟偶像劇一樣。

▲李彩玟（左2）《暴君的廚師》殺青宴，被捕捉戴與女友柳多仁（右）的情侶對戒。（圖／IG@guhyun0901、柳多仁IG@rxudain）

李彩玟1年前認愛柳多仁 兩人因戲結緣交往

李彩玟的女朋友是新人演員柳多仁，兩人在2023年一起演出《浪漫速成班》成功牽上線，從同事升級成戀愛關係。2024年3月兩人在路上約會被拍，當時經紀公司承認戀情，證實兩人正在交往中，同年11月兩人一起出席好友的電影試映會，交往後難得公開露面，能看出兩人穩定的好感情。

除此之外，柳多仁幾乎每次社群一PO文，李彩玟就會搶先按讚留言，但唯獨沒有按柳多仁穿著比基尼的照片，可愛又搞笑的互動讓大家都被甜翻。

李彩玟空降救火《暴君的廚師》 演技、身形、台詞都到位

據悉，當初《暴君的廚師》男主角原先是由朴成焄出演，但因為朴成焄捲入負面新聞，改由李彩玟空降代打，沒想到他在短時間內，不僅將台詞消化完，連騎馬和射箭都自己勤加練習，演技更是不在話下，連導演都張太侑都讚不絕口，不只收視率不斷飆升，李彩玟的人氣也跟著暴漲。

