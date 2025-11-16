戴祖儀反擊整容傳聞 喪插鼻哥窿力證純天然
無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚身材正，加上直率性格更係圈粉無數，然而有着精緻五官嘅同時，更成日被網友質疑「整容」，日前再度被質疑係「加工鼻」嘅佢，更晒出一段影片力證「零加工」，只見Joey先喺鼻尖度畫上可愛卡通公仔屁股，之後拎支太陽花公仔筆放喺鼻哥窿前端，再上下左右瘋狂捽鼻，驟眼望落猶如有個小朋友喺度跳電臀舞一樣，認真搞笑可愛之餘，Joey更憑高EQ嘅幽默反應力證自己純天然，而吳若希更搞笑留言道：「剩係證明到個Pat Pat冇加工！證明唔到你個鼻！！！」
而她今日出席活動時，談到近日有網民質疑她整容，她在社交網瘋狂捽鼻自證天然，她說：「我聽人講冇加過工嘅話點郁都冇事，唔會有奇怪嘅movement，加上個網友係講到好肯定咁，我最鍾意去反駁啲咁肯定嘅嘢。」她又呻每次瘦身後都會被指整容，足以證明減肥有成效，問到最想整哪個位置？她笑言：「削骨還父，不過我冇呢啲勇氣，我好怕痛，而且我已經好滿足自己嘅外形，抱住感恩嘅心，所有都係上天嘅安排，畀我圓潤嘅面孔畀大家有親切同歡樂嘅感覺，我又有1.7米身高同41吋長腿。（咁上圍呢？）我最近瘦咗。」她透露台慶當晚戰衣會較有事業心，但擔心身材上未能駕馭，提議她可以加墊，她說：「條裙好緊冇空間畀我墊，所以都係走自然風，有時模特兒就係咁。」
另外，她透露自從港隊在奧運取得佳績後便開始留意劍擊運動，當中最熟悉張家朗，又指留意到劍擊運動員都身材高大及靚仔，例如王嘉爾，笑言將來有小朋友也要讓他學劍擊。
