戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲

【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙氣大爆發。造型相當Hot的她更在社交網表示已經準備好要游水，似乎真的太Hot，要好好降降溫。網民則激讚她又靚又性感，亦有網民笑民祖儀是否有意出寫真﹖

廣告 廣告

另一邊箱，吳若希則以白襯衫示人，分享與祖儀和子朗的旅程花絮，三人分屬好友，難得一同拍旅遊節目，玩得自然特別開心，工作於娛樂，她說：「旅行是放鬆自己的好時機，10年後再踏足澳洲，不再是一個人，是一班人，是我喜歡的人。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】