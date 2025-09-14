戶田惠梨香再演新劇 化身地獄占星師

【on.cc東網專訊】37歲日本女星戶田惠梨香，前年為老公松坂桃李訊誕下第一胎後，刻意減產專心湊B。不過，她最近積極復出幕前，除了趕拍明年TBS電視台播出的重頭劇外，為串流平台主演的新劇《地獄占星師》亦落實在明年上架。

戶田飾演已故傳奇占星師細木數子。選美出身的細木，曾與息影男星瀧澤秀明合作電視節目，以「你會死」及「你會落地獄」等強烈毒舌風格震撼公仔箱，劇集將圍繞其充滿傳奇與爭議的前半生。戶田表示自己雖然知道細木數子是電視上的名人，但對其真實人生幾乎一無所知，因此演出過程充滿挑戰與驚奇。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】