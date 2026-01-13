房仲業唯一 信義房屋獲2025淨零標章銅級

▲信義房屋成為目前房仲業中唯一取得淨零標章銅級的業者。圖為信義房屋公共事務部副總經理林俊安（右）代表領獎。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋2025年取得台灣永續能源研究基金會（TAISE）「淨零標章」銅級，服務場域溫室氣體排放量較基準年減少29%。信義房屋去年取得綠級標章，今年再進階銅級，成為目前房仲業中唯一取得淨零標章銅級的業者。

淨零標章依企業溫室氣體盤查、減量行動與第三方查證成果核發，分為綠、銅、銀、金及鑽石五級，作為企業減量進程的外部檢視機制，其中銅級須達成總部據點淨零，或服務場域相較基準年減量20%。

依據ISO 14064-1:2018盤查結果，信義房屋的溫室氣體排放來源以能源間接排放（類別二）為主，占類別一與類別二合計九成以上。公司因此將減量策略聚焦於提升能源績效，導入ISO 50001能源管理系統，透過制度化管理降低能耗，並同步調整用電結構，逐步提高再生能源使用比例。

近年來，信義房屋持續擴大再生能源使用，已與多家綠能供應商簽訂綠電轉供合約，並將綠電應用由總部大樓延伸至全台分店。2024年透過綠電轉供取得2,479,884度電力，另購入4張再生能源憑證（4,000度），全年總用電量為11,297,379度，再生能源占比達21.95%。

從排放結構來看，信義房屋2024年類別一溫室氣體排放為412.9196公噸，類別二（市場基準）為4,207.6008公噸；相較2017年基準年類別一620.7995公噸、類別二5,886.0959公噸，整體減量幅度達29%，符合服務場域減量20%的銅級標章標準。

信義房屋表示，取得淨零標章銅級，是公司持續推動能源管理與用電結構調整的重要階段成果。面對服務業以用電為主要排放來源的結構，將持續透過制度化管理與再生能源導入，穩定推進各據點減量進程，作為後續淨零路徑調整的重要依據。

除內部減量行動外，信義房屋也投入自然碳匯與生物多樣性保育，與林業及自然保育署台東分署合作，在台東金峰鄉推動為期20年的ESG造林專案，復育面積達2.14公頃。專案已完成第一階段造林，新植紅檜與台灣肖楠，並同步展開生態監測，累計記錄超過60種動植物，顯示棲地逐步恢復。

信義房屋以2030年達成淨零排放為中程目標，持續從能源管理、再生能源導入與自然碳匯等面向同步推進，逐步完善減量治理架構，回應氣候變遷帶來的長期挑戰。

