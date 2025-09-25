百度自動車進入鬧市 擬啟德九龍灣測試
「房仲界奧斯卡」揭曉了 信義房屋17人獲獎
[NOWnews今日新聞] 被譽為「房仲界奧斯卡」的金仲獎9月24日頒獎，全台直營的信義房屋共17人獲獎；不動產經紀人組與不動產經紀營業員組各有10人與7人獲獎，其中更有世貿莊敬店專案執行經理林宇航、中路重劃店經理宋有容、三民店專案經理林誼銘、安平永華店經理張辰語共4名同仁獲得評審團大獎。信義房屋表示，獲得佳績的關鍵來自「先義後利、以人為本、正向思考」的核心價值，深植於同仁心中，以有溫度的服務，為客戶成就家業夢想。
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會每年舉辦金仲獎，由各縣市不動產仲介經紀商業同業公會推薦優秀人員，今年於花蓮遠雄悅來大飯店舉行。
獲得評審團大獎的信義房屋中路重劃店經理宋有容為房仲第一線少數的女主管，她在績效壓力下，仍熱情、樂觀面對，成為許多同仁心靈諮詢的「張老師」，不僅無私分享，她也帶領區內夥伴參與志工及社區服務活動，包括舉辦二手市集、手作DIY、捐血等活動，讓住戶感受到貼心的服務。
另一名獲得評審團大獎的信義房屋三民店專案經理林誼銘原本生涯規劃是竹科工程師，自我探索之後，發現自己喜愛與人互動、解決問題，他從業務基層做起，與建商、代銷合作，打造「全房產一站式服務」模式，更曾擔任店主管，「手心向下」陪伴團隊多次破紀錄，他更深耕不動產傳承規劃，協助客戶更有效率傳承資產，以不動產專業顧問的角色，協助更多客戶規劃未來。
信義房屋師大永康店專案協理陳志遠加入信義房屋20多年，不僅是千萬經紀人，更以「客戶滿意就是生命責任」的理念，曾協助一名80多歲的大安區朱媽媽媽換屋，因朱媽媽與身體欠安的女兒居住，陳志遠全權協助清潔、搬家、清運事宜，交屋後她搬到新店居住，疫情期間因為健康狀況不佳無法外出，陳志遠每天騎機車採買食材、日用品與藥物，協助他們恢復健康。對他而言，房仲工作不僅是交易，更是充滿溫度與責任的服務。
信義房屋表示，未來將致力提供更值得信賴、更貼心且全面的服務，讓每一名消費者都能感受到信義人的真誠與關懷，實現「有信義的地方，就有幸福」的美好願景。
此外，信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／科技業、傳產出手 北市辦公市場連3年破200億
房市／3年賣不出去的房子！信義房屋陳柏樺「換位思考」逆轉
房市／信義房屋周俊吉感念師恩！政大法學院信義學堂揭牌
其他人也在看
丹麥多地機場接連出現無人機 警方未逮捕相關人員
（法新社哥本哈根25日電） 丹麥警方今天表示，繼首都哥本哈根（Copenhagen）機場日前因無人機干擾被迫關閉後，境內又有4座機場發現無人機蹤影，其中1座因此關閉數小時。北部的阿爾堡是僅次哥本哈根的丹麥第2大機場，後已恢復正常起降。法新社 ・ 1 天前
PS5發表會《漫威金鋼狼》壓軸公開，比蜘蛛人更血腥 2026秋季發售
PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，壓軸正式公開了《漫威金鋼狼》（Marvel’s Wolverine）遊戲預告，並確認 2026 年秋季在 PS5 平台發售。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
PlayStation推出「無線喇叭」！黑白雙色2026年上市，PC、Mac也可用
PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，除了遊戲消息之外，官方也公布要推出 PlayStation「Pulse Elevate」無線喇叭，預計 2026 年上市。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
中國古姓被日本搶風頭內幕！ 新垣端木東野的跨國黑幕！
哎呀，誰會想到新垣結衣的「新垣」其實來自中國周文王時代！這姓源自周文王第十五子封在新垣邑，後人以地為姓。漢代有新垣平是望氣師，魏國新垣衍是將軍，史書上都有記錄。Japhub日本集合 ・ 1 天前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 8 小時前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 13 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 1 天前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 18 小時前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 1 天前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
颱風洪水襲豪宅 沙田私樓「打勝仗」之謎
超強颱風「樺加沙」以十號波威力橫掃本港後，有港人檢視各區樓盤災情，以又勝一仗形容啟德跑道區，直指對比之下杏花邨、將軍澳「全軍覆沒」。至於沙田三面環山屬「谷地」，城門河也是著名「澤區」之一，但區內私樓卻很少見嚴重水浸報告，沙田私人發展屋宇之所以能夠「靜靜地贏」，在於以下兩個重要因素，而有一個另類指標，可密切關注沙田樓的後市發展Yahoo財經 ・ 1 天前
陳煒街頭被野生捕獲 零美顏細紋與法令紋清晰 網民：50多歲超級好了
陳煒日前以嘉賓身份出席TVB新節目《香港美食匠人》記者會；節目由黎芷珊主持，並於9月29日首播，黎芷珊將按唔同主題訪問唔同大廚並會走訪小店，陳煒則表示喺拍節目期間成功向大廚們偷師，學到唔少新秘技去煮畀老公食，直言都做到5至6成大廚手勢。陳煒一向保養得宜，被封為「凍齡女神」，不過有網民近日於街頭野生捕獲陳煒，影片放到社交平台後引起唔少討論，唔少網民驚訝陳煒臉上嘅皺紋及眼袋明顯。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前