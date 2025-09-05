熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
房仲門店突歇業 買房後售後服務誰來扛？
[NOWnews今日新聞] 買房是人生大事，但交易完成後，如果房仲門店卻歇業了，消費者能怎麼辦？。近日有網友在臉書社團「買房知識家」發文，表示透過加盟品牌房仲成交物件，不到兩個月再度路過門店時，竟發現店面已歇業，擔心未來房屋若出現問題，將求助無門。貼文引發熱議，有人認為「交屋完成了理你的機會也不高」、「買賣契約與仲介服務契約仍然有效，不會因為店關了就失效」。專家提醒，遇到加盟店歇業問題，消費者可先嘗試向加盟品牌總部尋求協助，若無法獲得處理，仍可透過消費者申訴機制維權；若是直營品牌則可至任意分店尋求支援，並在提醒選擇業者時，應留意三大關鍵。
信義房屋旗下信義代書葉惠玲表示， 房仲業者於不動產交易過程中，依法負有資訊揭露與產權調查之義務。若其未盡查證或說明責任，致使買方權益受損，消費者得依《民法》或《消費者保護法》請求退還仲介費或賠償損害。若買方於交易完成後發現房屋存在瑕疵，仍得依《民法》主張「物之瑕疵擔保責任」，向賣方請求修繕、減少價金等。實務上，多以通知後六個月內行使權利為合理期限，仍應視個案情形及法院裁量而定。
若瑕疵與房仲業者資訊揭露不實或產權調查疏漏有關，消費者可要求退還仲介費或賠償損失。若協商無效，消費者仍可向消保團體、不動產公會或地方政府申訴，或透過司法途徑請求賠償或解除契約。葉惠玲提醒，交易完成不代表風險終止，唯有了解自身權利與申訴管道，才能在問題發生時有所依據。
信義房屋士林劍潭店執行經理楊榮昌指出，房仲品牌的經營模式也會影響售後服務保障。台灣房仲業者主要分為「直營」與「加盟」兩種型態。直營店由品牌總公司直接管理，制度與流程統一，能確保服務品質一致；即使人員更動，也因有完整訓練體系，服務不中斷。加盟店則由獨立業者經營，享有品牌資源的同時，服務費與經營也更具彈性，但品質也因店而異。
信義房屋法律事務組執行經理杜中平補充，直營店的法律責任由總公司承擔，消費者可直接向總部主張權益；加盟店則由加盟業者負責，品牌總部與加盟店法律地位獨立，若店面歇業，總部未必有義務介入。不過他也提醒，法律責任的歸屬仍須依個案事證與法律概念判斷，有部分案件中，加盟店既使用加盟總部授權的服務標章，已有為加盟總部執行仲介業務的外觀，而加盟總部內部又對加盟店的服務標準、流程與形象有一定監督、控管及稽核，則在法律上仍可能成立僱用人責任，使加盟總部負連帶責任，但並非所有加盟關係都能一概而論。
杜中平提醒，消費者在簽約時應確認簽約對象的法律身份，包括查看契約文件上的公司名稱與統一編號，並可透過品牌官網或客服核實門市是否為直營。若合約條款明示由總公司提供履約保證，代表保障集中；反之，若由加盟店自行負責，則後續責任歸屬於該店，消費者需特別留意。
楊榮昌以信義房屋的全直營模式為例說明，當分店歇業時，總部會主動承接交易後續服務。透過統一管理制度與數位化平台，完整記錄交易細節與客戶資料，即使門市變動，其他直營門市或總部皆能接手處理，確保服務不中斷。他補充，信義房屋設有跨店合作機制與客服中心，能即時支援消費者需求，避免因人員異動或門市更替而出現斷層。
葉惠玲補充，信義房屋推出的「SinyiCare十大守護」服務保障，涵蓋漏水、蟲蛀、高輻射建物等多項風險保障，並提供履約保證價金信託機制，保障交易資金安全。即使交屋後出現問題，消費者仍可申請保障，無需擔心門市歇業導致權益受損。
面對瞬息萬變的房市與多元的房仲業者，楊榮昌提醒，消費者在選擇房仲時，除了比價，也應留意業者的資本額、是否為上市櫃公司，以及是否為單一法人主體。高資本額代表財務穩健；上市櫃公司受主管機關監督，資訊透明；單一法人主體則能確保所有門市由總公司負責，避免交易後求助無門。消費者在簽約前，不妨多方比較，了解業者的經營模式與售後機制，才能在交易完成後真正安心。
