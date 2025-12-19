房價親民區！台南史博館特區機能漸到位

▲台南安南區「史博館特區」建設漸到位，逐步帶動生活機能發展。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 安南區「史博館特區」建設漸到位，逐步帶動生活機能發展；由於目前房價比起蛋黃區尚十分親民，主力透天別墅產品以總價2000萬元左右最受買方青睞，屋齡10年的3房平車標準品總價也多落在1300萬以內，吸引南科工作族群、安南醫院醫護人員，或台南在地退休人士居住。

信義房屋永康鹽行店專員閻虹廷表示，史博館特區發展至今約10年，鄰近安南醫院，且北外環道三期已於2022年完工，不僅減少過去河堤道路的事故發生率，至南科車程最快可縮短至約15分鐘，因而吸引醫護人士及南科族群移入購屋，一般生活所需的基本機能如診所、餐飲、商店、托嬰中心等，都陸續到位，唯確實目前比較缺乏連鎖品牌進駐，也較無可以逛街購物的地方。

▲史博館特區目前僅有1棟電梯大樓與2棟華廈，另有大型建案正在興建中。（圖／信義房屋）

不過，隨著史博館不時舉辦假日市集，和順轉運站也於今年啟用，亞太國際棒球訓練中心則是今年已舉辦過國際少棒賽事，日前台南市政府與職棒統一獅棒球隊也宣布，亞太成棒主球場正加速認證作業，力拚明年成為統一獅主場。閻虹廷表示，轉運站過去只有萊爾富，日前7-11也進駐；希望有越來越多的人潮，持續帶動地方商機、促進生活機能更上層樓。

閻虹廷表示，與市中心蛋黃區相較，史博館特區因地理位置、生活機能等因素，目前房價仍相對親民。區段主力產品為透天別墅，受地坪大小、車位數量、有無電梯、有無店面效益等不同條件影響，總價範圍大，但整體來說，2000萬左右、地坪25至30坪左右的透天產品，最受剛需自住買方青睞；史博館特區目前僅有1棟電梯大樓與2棟華廈，另有大型建案正在興建中，以屋齡10年的大樓來看，3房平車標準品室內坪數可達26坪以上，總價約落在1350萬以內。

不過，閻虹廷也提醒，目前各家銀行對貸款的條件還是比較嚴格，下半年買方看屋的熱度雖較上半年回升，屋主議價空間也更有彈性，但多數買方仍是擔心貸款問題，不敢貿然出手，使交易量尚未有明顯回溫。她建議，若此時進場購屋，不失為可與屋主議價的好時機，不妨多看、多議，但手邊最好也要準備總價3至4成的現金，能夠比較安心地購屋。

