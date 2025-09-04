房協共接16宗濫用公屋舉報 1宗涉獲確認丟空單位及批出獎金

【on.cc東網專訊】為打撃濫用公屋，香港房屋委員會與香港房屋協會相繼推出「舉報濫用公屋獎」計劃。而房協自今年4月1日推出計劃後，至7月底共接獲16宗參與「舉報濫用公屋獎」的個案，佔同期舉報總數約一成，其中一宗更已確認及獲批獎金和感謝狀。

房協回覆表示，在該16宗舉報個案中，有9宗涉及丟空單位或虛報入息及資產，房協正根據舉報人提供的資料進一步跟進及調查。而截至9月3日，有一宗關於長期丟空單位的舉報個案，已經獲批頒發獎金及感謝狀，房協稍後會通知相關舉報人領取獎金及感謝狀的安排。

房協表示，「舉報濫用公屋獎」計劃是希望鼓勵市民以實名提供被濫用公屋的個案資料，以提升公眾認知及協助個案調查工作。

