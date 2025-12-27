房委會免租讓青年創業 織品店開業不足一年有盈利(車軒珩報道)

【Now新聞台】房委會去年推出共築創業家計劃，免租讓青年創業，今年延長計劃，引入公私營協作，提供更多舖位。

可愛的雪人耳環、色彩繽紛的花朵造型戒指，這些都是出自於Amy之手。她2022年創立品牌，以手工紙藝製作飾物、擺設等，主要經營網店及在不同市集擺檔，透過計劃，現已進駐私人商場。

Amy：「直到我遇到這個計劃，因為有很好的吸引力，認為可以在半年免租金時段，很好地了解及試市場水溫。如果我的作品長時間在同一個地點擺放，是否跟市集反應一樣，這個計劃令我踏出第一步。」

共築創業家計劃加入10多家私營及商界參與，提供40多個舖位，為35歲以下青年創業家提供免租期等優惠。而計劃首階段向青年創業家提供房委會商場10個舖位，7個月免租期後實施3年階段式租金優惠，逐步遞增至市場水平，包括這間梨木樹商場的織品店，現時已有盈利。

Shirley：「最開頭來說，一定成本要花最多，慢慢才儲客源，生意額才會提升，所以這個階梯式的租金對我來說也幫助。」

適逢聖誕節，店舖推出聖誕樹裝飾製作班，參加者可以選擇自己喜歡的圖案，或者編織自己喜歡的飾品放上去。

房屋署高級產業測量師鄭雅文：「青年給了我們創意及活力，有些舖位見到與街坊建立很好的關係。有時放學的時候，有年輕人去店舖，跟店主聊天交流，又看到有些舖頭定期舉行青年人才會做的活動，可能有些DJ打碟或有些二手交換，我們覺得有新的元素，客戶街坊都喜歡。」

房委會指計劃每年會檢討，以確保計劃能切實有效地幫助創業者持續發展。

