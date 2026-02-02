西環邨全部居民須於2029年9月前遷出。

房委會公布西環邨及馬頭圍邨(第一期)重建計劃的清拆及遷置安排；其中，西環邨住戶可即日起至目標清空2029年9月前遷出。兩邨受影響住戶視乎住戶家庭人數最多獲發逾3萬元搬遷津貼；合資格單身和二人家庭住戶亦可選擇領取現金津貼，以代替入住公屋。

房委會策劃小組委員會於昨早討論有關方案，其後商業樓宇小組委員會與資助房屋小組委員會在聯席會議上通過對兩個屋邨的住宅及商戶遷置安排。房委會指，西環邨的重建將以一次過方式進行，受影響住戶由即日起至目標清空日期2029年9月前遷出。鄰近的加惠民道第一期公營房屋發展項目將作為接收屋邨，提供足夠單位讓原邨街坊一同搬遷，以維繫社區網絡及歸屬感。

廣告 廣告

馬頭圍邨則分兩期重建，首期涉及洋葵樓和水仙樓。受影響住戶可由即日起至2029年7月期間遷出；土瓜灣道公營房屋發展項目及新美東邨部分單位將接收居民。房委會表示，重建期數由三期縮減至兩期，整體搬遷時間亦由14年縮短至約7年。

不入住公屋可領替代配屋津貼

房委會強調，重建方案吸納了社區參與活動及區議會意見，並推出多項措施支援居民。除接收屋邨外，相關住戶亦可考慮其他地區的翻新公屋，或優先選購於目標清空日前推出的資助出售單位。受影響家庭亦將獲發搬遷津貼，金額由10,350至33,050元不等；單身及二人家庭更可選擇領取替代配屋津貼，以代替入住公屋，金額分別為82,700元及100,220元。

為方便住戶調遷及適應新環境，房委會將於兩個屋邨成立駐邨社區服務隊，特別支援長者。馬頭圍邨(第一期)住戶如因特別原因須調遷至第二期樓宇，可提出申請，房委會將酌情處理；西環邨由於接收單位足夠，則毋須邨內調遷安排。

商戶方面，以往為華富邨及彩虹邨商戶特設的招標安排亦同樣適用於設有商舖的馬頭圍邨(第一期)重建計劃，以保留具特色的邨內店舖；房委會將收集意見及了解受影響商戶的意向，再敲定細節。另外，受影響的所有合資格商戶可獲發放金額相等於正式公布清拆安排當日於租約內所訂明每月淨額租金15倍的特惠津貼，並可參與特設性投標，競投房委會現有零售設施內的指定空置商舖。若最終不參與或未能中標，將獲發放一筆過替代津貼113,500元。

房委會強調，將持續與居民保持溝通，並會按重建進度適時公布最新消息。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1008499/房委會公布西環邨馬頭圍邨重建遷置安排-住戶獲1萬至3萬搬遷津貼?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral