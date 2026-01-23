房屋局常秘李佩詩月初起休假 身體抱恙未知復工日期 轄下審查組監管宏福苑等居屋｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】房屋局獨立審查組，負責監管出售房委會物業及新發展項目，由房屋局常任秘書長兼房屋署長直接領導。根據政府電話簿資料，房屋局常任秘書長兼房屋署長李佩詩在 1 月處於休假狀態。《Yahoo 新聞》向房屋署查詢，獲回覆指李佩詩因為「身體抱恙」，由本月 2 日起開始休假，其職位暫由房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）章景星兼任。

缺席房署例會

房委會在周一（19 日）舉行例會，房屋局局長何永賢與房委會委員討論大埔宏福苑居民安置事宜，不過李佩詩作為房屋局獨立審查組的領導官員，並無出席當日例會。《明報》引述消息指，李佩詩或需休假一段時間，未知何時復工。

去年初調任 上任為羅淑佩

李佩詩 1993 年 8 月加入政務職系，2023 年 4 月晉升為首長級甲級政務官，她曾在多個決策局及部門服務，包括前布政司辦公室、前政務科、行政長官辦公室、前貿易署、工業貿易署、前教育統籌局和公務員事務局。她由 2011 年 8 月至 2019 年 1 月擔任政制及內地事務局副秘書長，2019 年 1 月至 2022 年 7 月擔任政策創新與統籌辦事處副總監（後改稱政務司司長辦公室施政報告組副主任），並由 2022 年 8 月至 2025 年 2 月擔任社會福利署署長，她並於去年 2 月 4 日房屋局常任秘書長兼房屋署署長。至於前任房屋局常任秘書長兼房屋署長為羅淑佩，她在 2024 年 12 月 5 日獲委任為文化體育及旅遊局局長。

據報李家超指獨立委員會報告發表前 不會就大火問責

另外《明報》昨日頭版報道，指近日從多於一個渠道獲得消息，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名問責局長，房屋局局長何永賢和政制及內地事務局局長曾國衞被指有關，而兩人都沒有正面回應事件，政府發言人就表示不會回應揣測性報道。到了今日，《明報》在專欄「聞風筆動」就引述消息指，行政長官李家超昨天在早禱會上表示，宏福苑火災的成因以及責任問題尚待獨立委員會調查，在獨立委員會有結論之前，政府不會在現階段進行問責，否則對各方並不公平，他並要求在座各官員努力工作。消息又指，曾國衞沒有出席昨日的早禱會，何永賢就有出席。