房屋局建築機械人設計比賽完成決賽簡報 何永賢：致力在業界推動創新建築技術

房屋局主辦的「智慧房屋．科創未來 - 房屋建築機械人設計比賽」曰前完成決賽簡報，並在稍後舉行的「共築・智能」峰會上揭曉最終賽果。房屋局局長何永賢今（5日）在社交平台表示，經過兩場業界專家工作坊的深入指導，7隊決賽隊伍昨日齊聚房委會總部，展示他們為公營房屋設計的創新建築機械人方案；很高興看到參賽同學表示，透過這次比賽，他們能更深入了解建造業的實際應用場景，拓闊了視野，甚至對未來的職業道路有了更多元、更清晰的想像。

她又提到，是次決賽邀請到多位業界專家擔任評審，除了有副局長戴尚誠外，亦有香港中文大學天石機器人研究所所長劉雲輝、香港工程師學會副會長梁國堯、香港智能建造研發中心副主任梁浩博和建造業議會總監－行業發展何烱光。評審過程中，各評審委員就作品獨特性、技術實現、功能應用及簡報表現等多方面進行嚴格評審，見證同學將創意與科技融入建造業的無限潛力。

啟發學生探索科技與建造業的融合

何永賢續指，局方一直致力在業界推動創新建築技術，從「組裝合成」到「機械人技術」，目標是全面提升建屋效率、品質和安全水平。是次比賽正是將這份創新理念延伸至教育層面，推動STEM教育，啟發學生探索科技與建造業的融合。

