房屋局︰平衡各方意見 宏福苑安置未定 委員關注房委會財政影響

房委會昨通過2026/27年度機構計劃及財政預算。

房委會舉行公開例會，多名委員關注大埔宏福苑長遠安置安排。房屋局長何永賢重申，相關安置方案會盡量平衡各方意見，當局正與政府研究安置所涉資金處理，包括如何在居屋出售過程中為房委會提供補助，但強調未來五年居屋供應將增至約5.9萬個，政府在協助宏福苑居民之餘，亦能滿足一般市民的置業需求。

多名房委會委員昨在會上均關注宏福苑安置細節及對房委會的財政影響。委員葉傲冬指出，當局須向受影響居民交代清楚，若他們不選擇或用作興建居屋安置災民的大埔頌雅路西或其他補償方案，而堅持「樓換樓」，相關安排應否訂下期限，以便居民選擇及決定。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如稱，協助受影響居民固然責無旁貸，但事件涉及公共資源分配，當局在制定方案時須審慎處理。委員簡慧敏則提醒，現時房委會的機構計劃及財政預算未有涵蓋宏福苑居民的安置開支，關注方案將如何影響房委會財政。

何永賢回應稱，當局正與政府研究安置所涉資金處理，強調會平衡資源的投放。就中期安置方案，她指屯門寶田中轉屋單位已就緒，亦獲各界捐贈家電等用具，可接收目前住在酒店及青年宿舍的居民。

何永賢稱，每個家庭所需不同，長遠安置一定會提供多個選擇，政府現時透過一戶一社工詢問居民意見，了解意向。她重申，若原區重建頌雅路西土地是「好的選擇」，當局正研究如何修改圖則，相信項目能在2029年落成；並提及未來5年將有19.8萬個公屋單位，以及5.9萬個居屋單位供應，政府在協助宏福苑居民之餘，亦能滿足一般市民的置業需求。

房委會昨亦表決通過2026/27年度機構計劃及財政預算包括就重推租置計劃展開研究。何永賢表示，會研究加快出售現時39個租置屋邨的未出售單位，以及就重推計劃進行廣泛及深入研究。

