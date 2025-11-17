iHerb破萬好評洗護產品64折起！
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
[NOWnews今日新聞] 桃園市府持續落實航空城規劃，其中串聯大園及青埔特區的主要幹道航青路於日前正式通車，信義房屋在地專家表示，航青路是南北向重要道路工程，通車後有效紓緩往來大園舊市區車流、加速周遭地區開發，也為青埔地區再增添吸引航空城相關族群的魅力。
信義房屋青埔A18店執行協理張文宗表示，航青路是航空城計畫最具代表性、也是第一條全新開闢啟用的主幹道，全長約4.7公里，北接大園，能快速銜接國道2號大園交流道，南至青埔，全線沿捷運機場線A15至A17站開闢，穿越產業專區、乙種工業區、商業區、住宅區，並串聯多處公園、綠地。
張文宗提到，過去青埔至舊大園市區往來仰賴中山南路，一定人潮加上道路因開闢已久較為蜿蜒；而航青路位置大致與原有中山南路平行，路寬達50公尺，規劃有雙向六線道，道路也較為筆直，故能有效紓緩車流、大大提升沿線交通便利性。
張文宗分析，航青路被定位為航空城計畫的動脈原因有二，一是幫助在地的開發，路段沿捷運線建設，能串聯捷運沿線站點與周邊區域，促進地方發展；二則是替在地的產業聚落進駐與物流提供良好的基礎。此外，航青路地下更規畫有完善的排水工程、污水管線、共同管道及智能路燈等設施，沿線同步規劃2座特色公園以及10處綠地景觀優美，兼具休閒、運輸等機能，在近期啟用之後已成為在地居民慢跑、散步的去處。
張文宗分析，航青路所銜接的青埔特區坐擁地利之便，價格相較雙北與竹北仍屬凹陷地帶，因此吸引不少兩地通勤族到此尋屋；而大園舊市區包括工業區、機場等重要設施，原本就有一定的就業與居住人口；在航青路通車之後，大大便利了航空城一帶與青埔之間的連結。近年政府許多大型公共建設陸續完工，加上大型百貨持續進駐，生活機能提升不少，相較於其他仍在開發中的地區，青埔仍是周遭居住首選地之一，隨著航青路的使用率逐漸提高，料將為青埔帶入航空城相關族群。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／新北大巨蛋候選地點曝！樹林孵蛋呼聲高 在地房仲揭優勢
房市／北士科房價「4站差10萬」！信義房屋：這裡還有親民價
房市／大有商圈老牌百貨將拆除 信義房屋分析在地優勢
其他人也在看
沙田帝堡城兩房連租約700萬易手 原業主帳面倍賺離場(多圖)｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，優質單位不乏買家追捧。富堡城物業董事廖志財表示，沙田帝堡城8座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，外望山景及市景，景觀開揚，內櫳有裝修。 據了解，單位放盤1個月，叫價710萬元，最後微減10萬元，以700萬元連租約沽出，呎價約12,797元。廖志財指，原業主於1998年以274萬元買入單位am730 ・ 1 天前
大埔海日灣II9座中層2房房戶 議價後以$790萬沽出 (另有本日最新成交)
大埔海日灣II9座中層2房房戶 議價後以$790萬沽出 中原地產 - 徐家倫經理 表示，市場充斥利好消息，近日入市氣氛持續正面，大埔白石角海日灣II最新錄得9座中層B室，單位實用面積620平方呎，2房連儲物房間隔，開價約$799萬，議價後以$790萬沽出，平均實用呎價約$12742。 徐家倫指出，新買家為外區客，見屋苑質素高、環境舒適、單位價錢合理，即決定購入單位自用。據了解，業主於2019年以$924萬購入單位，持貨6年，是次轉手賬面蝕$134萬離場，單位期內貶值約14.5%。 延伸閱讀: 海日灣 白石角 大埔 馬鞍山錦泰苑L座低層2房房戶 居二市場價$375萬成交 中原地產 - 胡耀祖經理表示，近日市場交投氣氛正面，馬鞍山區本月暫錄約66宗二手成交，較上月同期增加近3成。其中居屋錦泰苑本月暫錄6宗成交，最新錄得L座低層05室，建築面積736平方呎，實用面積526平方呎，2房間隔，開價約$390萬，議價後以居二市場價$375萬易手，實用平均呎價約$7129。 胡耀祖指，新買家為白居二客，見單位價錢吸引、少有放盤，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2010年以$110萬購入單位，持貨28Hse.com ・ 6 小時前
公屋戶入市上車！綠表價450萬購東涌居屋裕泰苑兩房｜二手成交
樓市持續回暖，公屋客亦趁勢入市置業。中原地產東涌映灣園第一分行A組高級分行經理彭成裕表示，分行新近促成東涌裕泰苑A座高層14室，單位實用面積約569方呎，兩房間隔，附普通裝修。am730 ・ 1 天前
《港樓》九龍塘歌和老街12號康和小築獲清盤人委託招標 市場估值3.6億元
世邦魏理仕承清盤人委託為獨家代理，公開招標出售九龍塘歌和老街12號康和小築，截標日期為2026年1月29日（星期四）中午12時。是次物業將以現狀，部份連租約及部份交吉出售。 歌和老街12號位處根德道及歌和老街交界，位處根德道小山坡，兩面大單邊住宅地，居高臨下，可俯瞰九龍塘，並遠眺尖沙咀煙花景致。物業步行兩分鐘已可到達九龍塘港鐵站。 物業地盤面積達15,541平方呎，現狀為一座4層高的住宅建築，建於1966年，提供6個住宅單位及車庫，現有樓面面積約17,913平方呎。物業有一個大花園，前方有兩棵大洋杉。物業現址劃為「住宅（丙類）5」用地，根據城規會限制，重建地積比可達2.1倍，具重建潛力。 該行香港資本市場部資深董事鮑珏鍵先生稱，歌和老街12號位處九龍塘之低密度豪宅地段，位處根德道小山坡，環境寧靜。若根據地契限制，可在35呎之高限內蓋三層的洋房別墅項目。與其他九龍塘的獨立屋地不同，歌和老街12號不受九龍塘城市花園的地契限制所影響，重建更具彈性。 他表示，近年九龍塘區內錄得數宗獨立地段買賣成交，包括2025年7月根德道15號獨立屋以約1.868億港元成功售出，現有面積5,861平方呎，呎價AASTOCKS ・ 10 小時前
《港樓》區內買家主動追價 將軍澳維景灣畔相連戶1,616萬沽
美聯物業將軍澳維景灣畔分行(2)高級分區營業經理陳國浩表示，該行新近錄得維景灣畔相連單位的成交，區內買家以每戶808萬元、合計以1,616萬元購入高層雙連單位自住。 陳國浩表示，成交的雙連單位分別為維景灣畔12座高層A室及B室，實用面積合共約1,002平方呎，合共四房，空間寬敞實用。買家心儀屋苑鄰近港鐵調景嶺站，而且內籠保養得宜，遂決定承接。買賣雙方原先於1,600萬元僵持，其後買家為表誠意，主動提價16萬元，最終雙方同意每戶以「意頭價」808萬元、合共1,616萬元成交，實用呎價約16,128元，略高於市價約3%。 參考成交資料，原業主於2006年合共以約583萬元購入上述相連單位，持貨約19年，是次轉手帳面賺約1,033萬元，單位升值約177%。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
柏景峰加推78伙 加價2.74% 折實均價仍低於同區新盤
受惠於上周推出後市場反應理想，由信和置業、資本策略及港鐵合作發展的油塘新盤柏景峰，昨日公布最新第2號價單，涉及78伙，折實入場價由426.27萬元起，折實呎價約14,156元起，折實平均呎價14,988元，較上周二(11月11日)首批價單的折實平均呎價14,588元上調約2.74%，同時，它亦較同區對上兩個新盤逾兩年前首批及鄰近樓盤公布最新價單的折實平均呎價分別低1.72%、0.06%及2.35%，顯示其呎價仍低於同區新盤。發展商表示，是次加推單位加幅約1至2%，並首次推出三房一套連儲物室間隔，形容為「則王」戶型，實用面積約578平方呎。項目預計短期內上載銷售安排。市場消息指出，截至昨晚8時，項目在過去兩日共收逾2,100票，以首兩張價單合共228伙計算，超額認購逾8倍。閱讀更多：即睇柏景峰價單柏景峰首批150伙開價曝光 一房423萬起 呎價創九龍市區九年新低單位分布、價錢與同區新盤呎價比較柏景峰第2號價單包括23伙一房、51伙兩房，以及4伙三房一套加儲物室單位，其中兩房佔比最高，達65.38%。實用面積介乎293至578平方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價426.27萬至928Hse.com ・ 8 小時前
《港樓》黃竹坑站晉環兩房獲外籍夫婦2.52萬承租 呎租51.5元
香港置業譚浩智表示，該行最新促成黃竹坑站上蓋晉環2A座中層H室的租務成交，單位實用面積約489平方呎，屬兩房間隔，向東北望山景。單位業主原以2.6萬元放租約一個月，其後獲外籍人士洽詢，經議價後以2.52萬元租出，實用呎租約51.5元，屬市價成交。 據了解，新租客為一對剛來港的外籍夫婦，希望選擇港島區樓齡較新、租金合理的屋苑。資料顯示，業主於2021年6月斥1,721.8萬元購入上述單位。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
《港樓》油塘柏景峰暫收逾2,100票超額逾8倍 啟德天璽-天第2期本周三次輪推售56伙
近日發展商積極推盤，其中，油塘柏景峰暫收逾2,100票，超額逾8倍；啟德天璽-天第2期將於本周三(19日)次輪推售56伙，折實售價653.54萬起；聯和墟北映薈30個單位已全部售出，發展商連售出車位合共套現逾1億元。至於二手市場同樣活躍，上周末十大屋苑成交呈上升趨勢，四大代理行交投介乎8至17宗，按周增幅14%至66.7%。 信置(00083.HK)、資本策略地產(00497.HK)及港鐵(00066.HK)合作發展的油塘柏景峰，截至昨日(16日)下午8時，共收逾2,100票，以首兩張價單共228伙計，超額逾8倍。 柏景峰當日已推出第2張價單，涉78個標準單位，包括23個1房(開放式廚房)、51個兩房(開放式廚房)、4個三房一套(開放式廚房)+儲物室單位。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價426.27萬至913.58萬元，呎價介乎14,156至15,806元。 另新地(00016.HK)旗下啟德天璽-天第2期最新上載銷售安排第10號，定於本周三(19日)進行次輪價單銷售，推售共56伙一房單位。單位實用面積由296至308平方呎，以價單價計算市值超過4.9億元。 該批單位以360日付款計AASTOCKS ・ 13 小時前
九龍塘歌和老街12號康和小築標售 市場估值3.6億元
世邦魏理仕承清盤人委託為獨家代理,公開招標出售九龍塘歌和老街12號康和小築,截標日期為2026年1月29日(星期四)中午12時。是次物業將以現狀,部份連租約及部份交吉出售。物業地盤面積達1.5541萬平方呎,現狀為一座4層高的住宅建築,建於1966年,提供6個住宅單位及車庫,現有樓面面積約1.7913萬平方呎。物業現址劃為「住?(丙類)5」用地,根據城規會限制,重建地積比可達2.1倍,極具重建潛力。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示:「歌和老街12號位處九龍塘之低密度豪宅地段,位處根德道小山坡,環境寧靜。若根據地契限制,可在35呎之高限內蓋三層的洋房別墅項目。與其他九龍塘的獨立屋地不同,歌和老街12號不受九龍塘城市花園的地契限制所影響,重建更具彈性。近年九龍塘區內錄得數宗獨立地段買賣成交,包括2025年7月根德道15號獨立屋以約1.868億港元成功售出,現有面積5861平方呎,呎價為3.1871萬港元。依物業現在的市場估值3.6億港元計算,重建地價只需約1萬港元,相比年內九龍塘其他獨立地段的成交,明顯更具競爭力。是次物業在半世紀以來首次放售,新買家定必可發揮這地段的潛力,延續歌infocast ・ 11 小時前
區內白居二加快入市步伐！斥208萬買屯門建生邨兩房｜二手公屋成交
祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門公屋建生邨區內設施發展成熟，居住環境恬靜，而且樓價及租價大眾化佔優，故受到不少準買家及租客青睞；分行日前錄得一宗建生邨未補地價的買賣成交。 黃文樂稱，上述成交單位為6座(泰生樓) 高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔。 據了解，新買家為區內白居二客，在睇樓期間明顯感am730 ・ 1 天前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 2 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 9 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 12 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 7 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 8 小時前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 12 小時前