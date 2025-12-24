房市／信義房屋前進社區 傳授里民防詐撇步

▲信義房屋前進永和，與中嘉寬頻新視波一同和里民分享房產與常見詐騙案例、如何自保。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 歲末年終，詐騙事件更加猖獗，信義房屋繼於楊梅地區推動相關講座後，再度辦理知識推廣，日前攜手中嘉寬頻|新視波於新北市永和區安和里辦理「房地產及通信安全」系列講座，其中一場請來永和分局警員現場宣導，三方透過案例分享、工具教學，帶領里民辨別假訊息、以及如何守護房產安全，2場共有近50名里民熱情參與，不僅積極分享自身案例、互動熱烈，對於課堂傳授內容表示實用、讚不絕口。

安和里長王盈芳表示，感謝信義房屋與中嘉寬頻|新視波辦理這樣的活動，幫助里民、長輩認識這些訊息，防範財產被詐騙與房產的損失。永和分局警員表示，永和地區長輩多，而詐騙集團常根據時事，利用各種管道騙取個資，分享詐騙案例以及對方所使用的手段與話術，教導民眾辨識資訊、學會查證來源，避免落入陷阱。

廣告 廣告

活動中，信義房屋同仁以故事提醒里民不肖份子可能有的行為，包括鎖定獨居長者假冒繼承人，以及鎖定自售屋主聯合假代書，以大方的假買家降低屋主戒心實則掏空。除了案例分享，信義房屋也傳授「三大護身符」作為自保方式，包括妥善保管印鑑、權狀與身分證；交易過程採取履約保證，以及尋求合格專家，即透過合格、合法的房仲公司作為中間人把關；另外也建議若對方堅持採用自己的代書，也可要求買賣雙方各請一位，透過「雙代書」來互相監督、保障權益。

中嘉寬頻|新視波則分享常見詐騙手法，以各種不同新聞案例來教導參與里民哪些有可能是假訊息、在AI盛行的時代如何簡單辨別照片真偽，不僅協助里民培養辨別假訊息的能力，強化防詐觀念，降低受害風險，也讓參與者進一步認識媒體識讀的重要性，提升資訊判讀能力。

豐富的內容讓現場民眾專注不已，並且不時舉手、提問，如投票連結是否是假訊息、怎麼辨別AI…等等。參與民眾回饋，現在詐騙真的太多，自己也曾有過被詐騙的經驗，真的很需要這些相關的訊息，今天的課程很有幫助！

信義房屋永安店經理宋威寰表示，分享相關訊息給社區里民，讓大家對於相關資訊有警覺，避免家產的損害，很高興不僅有里長參與，更有社區主動報名希望辦理，顯示詐騙猖獗也讓民眾深感自身需更加警覺。此次里民回饋熱烈，未來也會持續推動相關講座，幫助更多民眾建立正確觀念、保障自身權益。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／信義房屋社區一家「閱讀處方箋」！伴弱勢童好好說話

房市／信義代銷：央行轉向穩健偏鬆 緩和市場觀望氣氛

房市／Q3台南房貸金額最高這條路！「居住氛圍」吸中高資產客