房市／信義房屋郭承翰 「烘焙社區信任感」
[NOWnews今日新聞] 民生社區的市場裡，偶爾會有人停下腳步，向一位穿著信義房屋制服的年輕人請教西點做法。他是信義房屋民生圓環店專員郭承翰，居民親切喊他「小郭老師」，曾在米其林二星法式品牌旗下麵包坊實習、手握四張乙級證照的他，從烘焙業轉身投入房仲，如今把專業搬進社區課堂，在房仲職涯走出獨特的經營模式。
25 歲的郭承翰，從國中就投入烘焙，累積多張丙級與乙級證照，還曾在多次烘焙比賽中得獎。大學時，他進入名店實習，卻發現現實與理想落差極大。每天工時超過十小時，月薪扣除房租與生活費後幾乎所剩無幾。
「我媽媽生我時年紀比較大，現在她58歲，我很擔心她未來身體出狀況時，我卻沒有能力照顧她。」郭承翰說，自己來自單親家庭，從小由母親獨力撫養。為了媽媽，他希望能強健財務體質，因此決定轉行。
加入信義房屋第一年，他在店長王賢德與前輩的協助下，年薪突破80萬，是過去的兩倍。店長也看見他的專長，主動購置烤箱與器具，鼓勵他開辦社區活動，「小郭老師」與住民能「空手而來、滿載而歸」的西點課程因此誕生。課堂上，他不談房子，只談麵糰與香氣；宣傳單上，房仲資訊被放在最下方，參加者可以安心投入。
「我們希望讓獨居長輩有機會和晚輩做點心，增進感情。」郭承翰說，每次活動約20至40人，有時在店裡舉辦，有時進到社區。課堂上揉麵、塑形，常常笑聲不斷。店長甚至還親手刻了信義房屋的灑粉模板，讓住民知道這份溫暖來自哪裡。
此外，每個月，郭承翰還會親手做蛋糕，替失親兒基金會的小朋友們慶生。這個基金會長期陪伴單親及失親的兒童，幫助他們面對人生困境、學習解決問題的能力。對郭承翰而言，能在孩子們的生日裡放進一份甜味，是延續基金會「陪伴」精神的方式。「我小時候兩年才吃一次生日蛋糕，所以特別懂那種期待。」如今，他有能力確保每個孩子能吃到屬於自己的蛋糕。即使工作再忙，他也會提前安排，確保活動順利進行。
房仲本業上，郭承翰也累積亮眼佳績。他曾為同一個家庭成交同社區的兩戶房子。第一戶是媳婦主動找他看房，成交後他親手做蛋糕送上祝福，還剪輯短片記錄整個過程。第二戶是客戶為了接父母來台北照顧，有了第一戶的互動基礎，又因為熟悉社區行情，能迅速評估物件條件與客戶需求的匹配度，在二十多組人馬抽籤中順利掌握先機，最終順利成交。「一家人能在同樣的優質社區，找到不同的房型需求，再有錢都難得的稀有物件，真的很幸運，客戶也很滿意。」
對郭承翰來說，能把服務情誼做到像家人一樣，是他的追求。「我不會強迫客戶下決定，而是希望他們有需要時，我能第一時間出現。」曾有客戶深夜遇到漏水問題，他放下在板橋陪母親的晚餐，立刻趕回松山處理。也有客戶原本只想租房，因為他的中肯建議，最後放心買下理想的兩房住宅。成交之後，彼此成了朋友，偶爾聚餐寒暄，情誼延續至今。
「郭承翰很願意學，也很願意做，活動前會自己試做、調整食譜，甚至考量到長輩家裡沒有烤箱，主動設計氣炸鍋版本的課程，這種細膩的心思，是最打動人的地方。」王賢德說，民生圓環店一直強調結合專長經營社區，讓同仁走出競爭激烈市場的藍海策略，「承翰的烘焙背景就是最佳例子，在社區累積的口碑，讓居民信任，也帶動其他同仁投入，逐步建立信任與口碑，長遠來看能拉近與住民的距離。」
從烘焙到房仲，郭承翰沒有丟下揉麵的手感，而是換個方式把西點香氣帶進社區。這份用心，讓他在民生社區的每一筆服務裡，都揉進了溫度，也烘焙出屬於自己的房仲職涯風味。
