告別扁塌乾枯髮質！必收5款洗護神器推薦：韓女新寵BANANAL打造蓬鬆空氣感、atreat 專為染燙髮研發

（圖／品牌提供）

髮質是女人的第二張臉，進入 2026 年，洗護趨勢不再僅止於表面的滑順，更強調「深層結構修護」與「感官療癒」的結合。無論是追求韓系空氣感的蓬鬆細軟髮、需要強效抗躁的染燙受損肌，或是注重純淨成分的環保主義者，都能在今年的新品中找到命定款。本文將盤點幾個話題品牌，帶妳從頭皮到髮梢，打造閃耀如精品般的柔亮光澤。

BANANAL 強韌健髮系列

來自韓國的專業香氛護理品牌 BANANAL，一直以來以高品質的原裝進口香氛深受年輕女性推崇。最新推出的「強韌健髮系列」，專為細軟及扁塌髮質設計，核心配方融合了 5 種胜肽、生物素與穀物水解蛋白，能有效強化髮絲韌性並改善扁塌問題。此系列採用韓國 pH 弱酸性溫和標準，即便敏弱頭皮也能安心使用。最令人驚豔的是其招牌的療癒氣味，能維持超過 24 小時的自然持香，讓妳在家也能輕鬆洗出沙龍級的輕盈空氣感。

BANANAL 強韌健髮香氛洗髮精 500ml／500元（圖／品牌提供）

BANANAL 強韌健髮香氛 護髮膜 250g／460元（圖／品牌提供）

巴黎萊雅金緻護髮精油 Hello Kitty限量聯名版

巴黎萊雅最受好評的「NO.1 抗躁小金瓶」在 2026 年換上了極具收藏價值的 Hello Kitty 限量聯名包裝。這款護髮精油不僅擁有柔、順、亮的卓越功效，其沙龍級的高級香氣更是一大亮點。前調由西西里檸檬與白桃開啟，中調轉為迷人的梔子花與小紅牡丹，最後以清新木質調收尾，具備高達 72 小時的超強持香力。自12月26日起於藥妝通路消費滿額還贈送 HELLO KITTY 聯名金緻髮飾組，讓髮況與顏值同步達到巔峰。

巴黎萊雅金緻護髮精油 Hello Kitty限量聯名版100ml／579元（圖／品牌提供）

juliArt 洸影玫瑰系列

juliArt 覺亞的「洸影玫瑰系列」是追求純淨保養者的首選。該系列採用獨家「綠色厭菌保存技術」，全面取代 MI、Paraben 等化學防腐劑，且不含 SLS、人工色素與皂鹼，最大程度減少對肌膚與環境的負擔。針對一般至中度受損及乾燥毛躁族群，品牌設計了全方位的修護五步驟：從洗髮精、護髮膜到精萃髮油，由內而外逐層調理，幫助髮絲回復柔亮狀態，展現溫和而強大的修復力量。

juliArt 洸影玫瑰洗髮精220mL／680元、洸影玫瑰修護髮膜 150mL／1,080元、洸影玫瑰潤髮乳 220mL／680元、洸影玫瑰魔髮精靈 150mL／1,600元、洸影玫瑰精萃髮油 150mL／1,700元 （圖／品牌提供）

atreat 髮芯強韌分子護髮素

不同於市面上僅做「表面功夫」的產品，日本研發兩年的 atreat 專注於結構修護。它利用「複合植物角蛋白」深入補充養分，並結合革命性的「熱活性修護 E 分子」。這項技術會在吹整時受熱啟動，自動形成長效防護膜，將修護延伸到日常的每一刻。對於亞洲女性常見的染燙受損、乾枯斷裂及護色需求，atreat 能從根本結構強化髮絲彈性與韌性，讓髮質穩定在健康狀態。

atreat 髮芯強韌分子護髮素 50ml／1,280元（圖／品牌提供）

Bübchen 貝臣美人魚洗護髮沐浴乳

護髮不分年齡，德國製造的 Bübchen 貝臣專為 3 歲以上兒童打造「美人魚洗護髮沐浴乳」。產品採用 pH 中性溫和配方，注入水解小麥蛋白與甘油，洗髮沐浴一次完成，讓長髮女孩的髮絲更亮麗、易梳理。品牌更落實永續理念，瓶身採用再生塑料與環保包裝，不含矽靈與微塑粒。這種在清潔中兼顧環境關懷的設計，不僅呵護孩子的嬌嫩肌膚，更為下一代的成長環境盡一份心力。

貝臣 美人魚洗護髮沐浴乳 230ml／250元、貝臣 羅莎莉公主洗潤髮露230ml／250元（圖／品牌提供）





