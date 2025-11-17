手工意粉｜10間香港超出色意粉店推介！手工意粉低至$68起/米芝蓮推介/意大利主廚製作

手工意粉｜10間超出色意粉店推介！手工意粉低至$68起/米芝蓮推介/意大利主廚製作

意粉是香港人相當熟悉的美食，意粉種類繁多，但無論是茶餐廳的湯意粉，還是意大利餐廳的意粉都深得香港人喜歡。現在有不少餐廳都推出自家製手工意粉，加上前排的爆紅捲捲意粉，令到意粉熱潮越來越流行，今次Yahoo Food就集齊10間不同風格的意粉店，讓大家隨時想食意粉都有心水！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

意粉2025推介1.Pasta Craft：九龍城廣場food court藏手工意粉店 情侶檔拍住上

食手工意粉不用要過海或到貴價的意大利餐館，其實在九龍城廣場food court就藏着間手工意粉店「Pasta Craft」，小店由一對情侶檔拍住上，價錢親民，但用料卻相當不俗，好像手工意粉選用意大利00麵粉及與蘭王同級的日本赤玉蛋每天於店內鮮製，色澤靚又富蛋香。招牌手工鳥巢麵（即寬扁麵）有自家製蒜蓉醬配24個月帕馬火腿、馬蘇里拉芝士蕃茄奶油青口及自家製牛肝菌醬配雜菌3款口味，手工意粉價錢只需$68起！

廣告 廣告

Pasta Craft

地址：九龍城賈炳達道128號九龍城廣場B1樓A03號舖(地圖按此)

意粉都是在店內製作。

意粉2025推介2.Nocino：瑞士意大利菜餐廳 特別配搭手工意粉

喜歡食手工意粉的話，就不能錯過瑞士意大利菜餐廳Nocino，因為餐廳主打的正正是手工意粉，好像有牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵，菜式以一層巴馬臣芝士泡沫覆蓋其上；麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉則兼具鮮味與奶香，以濃厚風味令人陶醉；意大利辣肉腸波浪意粉獨特地加入了柑橘香氣，配搭十分特別。餐廳於觀塘及大坑都有分店。

觀塘店：觀塘偉業街93號93WYS地舖（地圖按此）

大坑店：大坑銅鑼灣道92E號地舖（地圖按此）

店內意粉風味濃郁。

意粉2025推介3.LucAle ：連續五年榮獲米芝蓮推介 不同季節推出不同風味意粉

連續五年榮獲米芝蓮推介的LucAle，由兩位來自意大利的主廚Alessandro Angelini 及 Luca De Berardinis開設，店內選用多款意大利食材，招牌意粉除了長期供應，還會按季節製作出不同風味的意粉，好像夏季餐單就有大蝦意式雲吞，大廚巧思釀入祕製大蝦滑，並加入羅勒香草醬提升味道層次；再淋上濃郁的龍蝦濃湯及龍蝦粒，鮮味滿分！

LucAle

地址：西環西營盤第三街100號A地舖（地圖按此）

電話：3611 1842

餐廳由兩位意籍主廚主理。

意粉2025推介4.Penna：全新本地西餐品牌 意大利家傳食譜

餐廳為餐飲集團Lubuds開設的西餐品牌，主打親民美味的意式美食，菜式靈感來自主廚多年來四出尋覓的意大利家傳食譜；手工意粉價錢由$158至$338不等，包抬招牌黑松露24個月巴馬臣芝士扭扭意粉、新鮮龍蝦蕃茄羅勒意粉、辣蟹肉忌廉汁短通粉等，有創意又美味。

Penna

地址：鰂魚涌太古城道18號太古城中心3樓314號鋪（地圖按此）

電話：2886 3378

店內有多款口味的意粉供選擇，在太古區中價錢算親民。

意粉2025推介5. The Lasagna Factory：全新美式意大利餐廳 必食傳統千層麵

除了意大利餐廳的意粉要食，其實美式的意大利餐廳意粉亦另有滋味，上環全新美式意大利餐廳The Lasagna Factory由人氣平鐵牛扒餐廳Flat Iron Steak 及阿根廷扒房Picanhas’ 團隊打造，菜式靈感源自於意大利祖母的家傳食譜，每道菜式都充滿傳統意式家庭的懷舊風味；

當中推介三款傳統千層麵：必試招牌和牛牛小排千層麵，千層麵皮層層堆疊，夾著以紅酒慢煮24小時的牛肉、水牛芝士、意大利羊奶芝士與秘製番茄肉醬。愛刺激的，可選伏特加醬蟹肉千層麵，大廚巧思加入伏特加提升番茄鮮味，醬汁濃郁，帶點微酸，混合藍蟹蟹肉增加味道層次。餐廳亦為素食者準備蘑菇千層麵，選用大啡菇及香菇，再配上三重芝士，帶來不一樣的口感風味。

The Lasagna Factory

地址：上環荷李活道208號（地圖按此）

電話：2598 1080

喜歡吃重口味千層麵的，記得不要錯過！

意粉2025推介6.Casa Cucina：本地食材製作新鮮手工意粉

意粉變化萬千，Casa Cucina主打使用本地食材製作的新鮮手工意粉，再搭配一系列豐富時令食材，當中包括川椒卡邦尼寛帶麵、甲殼海鮮闊扁意粉、牛小排餃子清湯等等，亦有米型意粉，平時Lunch Set只需$178位，性價比不俗。

Casa Cucina

地址：銅鑼灣百德新街59-65號海濱大廈地下C&D號舖（地圖按此）

電話：2152 0556

餐廳會按不同季節推出不同口味的意粉。

意粉2025推介7.ANIMA by Al ché-cciano：奢華意日式意粉 不時不食

好味的意粉只在意大利餐廳或是手工意粉店？非也，來自日本的日意風味餐廳Al ché-cciano，在香港的副線ANIMA by Al ché-cciano，招牌菜正正是意大利粉，餐廳會將日本食材再混入意粉當中，而且主打不時不食，好像將日本料理中頗具代表性的秋季食材秋刀魚製作成意粉，醬汁由魚的內臟配上大蒜與橄欖油熬煮而成，伴上微辣的青辣椒，配以和風點綴。不過要留意餐廳主打日意料理廚師發辦，並不能只單點意粉一份。

ANIMA by Al Ché-cciano

地址: 中環德輔道中68號萬宜大廈3樓302號舖（地圖按此）

電話: 2151 3887

秋刀魚意粉是店內皇牌美食。

意粉2025推介8.意粉狂熱：和民副線日式意粉屋 最平$68食自家製意粉

平時喜歡洋食的話，由和民集團所開的意粉狂熱，可能會獲得你的歡心。意粉狂熱主打由日本小麥粉製作的自家製意粉，比起其他意粉餐廳，品牌有更多洋食調味，好像明太子意粉、味增忌廉、海膽汁等等，價錢只是$68起，非常親民，現在餐廳只有在旺角、紅磡跟屯門有分店。

鮮製意粉另一特別之處，就是額外加入雞蛋即製，故烹調後的口感與傳統的乾意粉截然不同，每一口煙韌彈牙，非常軟滑濃厚之餘亦能細味小麥及雞蛋的味道。

意粉2025推介9.意大利嘢：太子意式雜物小店 食完買返屋企煮超方便！

如果平時在家中都有煮意粉的話，不妨到太子意式雜物小店「意大利嘢」！小店有多款意粉可選擇，當中推介黑椒羊奶芝士意粉，店主會即刨的意大利羊奶芝士pecorino，配上掛汁力高的扁意粉linguine，相當惹味。店內有多款意大利直送美食，當中當然包括特色pasta，好像圓圈粉（anelletti al forno）及魚骨粉（pasta cu l'agghia），同樣是西西里出品。

意大利嘢

地址：太子大埔道白楊街25J 香港華商織造總會地下B舖（地圖按此）

電話：5209 9980

小店選用多款意大利直送美食製作意粉。

意粉2025推介10. La Volta：米芝蓮2星主廚主理 多款新鮮意粉

說到2025年最紅意粉，怎少得了銅鑼灣的La Volta！La Volta請來米芝蓮二星傳奇主廚Roland Schuller主理，以意大利「意粉吧」風格打造。店內意粉大部分均為手工鮮製，形狀各異，同時，餐廳亦精選兩款優質乾意粉品牌 Monograno Felicetti 和Gentile，而且午市菜單每兩週更新一次，讓食客每次到訪都能嚐鮮。現在餐廳開放網上訂位，大家記得預先預約，才不用浪費時間排隊。

La Volta

地址：銅鑼灣蘭芳道9號（地圖按此）

電話：6978 8800

餐廳是2025年下半年的人氣熱店。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？